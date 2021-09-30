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إيلاف من بغداد: أصدر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانًا أوضح فيه أن لجنةً تشكلت بناءً على الطلب المقدم من اللواء سعد معن، رئيس خلية الأعلام الأمني، "بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعياً وأخلاقياً في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، وكذلك تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية.

اضاف البيان: "صدر الأمر القضائي بتشكيل اللجنة المذكورة لرصد كل ما يشكل جريمة وفقاً لقانون العقوبات والدستور العراقي الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية والتي هي أساس المجتمع".

وتابع البيان: "تم مراعاة ان يكون لكل نقابة معنية بالعمل الإعلامي المقروء والمشاهد ممثل في اللجنة لضمان مشاركة الجهة النقابية المختصة فنياً بالمخالفة وتشخيصها بشكل دقيق بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأمنية المختصة".