إيلاف من بيروت: أفادت تقارير إستخبارية أميركية بأن حزب الله ربما حصل على سلاح للدفاع الجوي من إيران، وربما يتم تفعيله قريبًا. وقالت التقارير إنه إيران ربما تكون قد سرّبت نظام "بافار 373" للدفاع الجوي إلأى حزب الله في سوريا، وبالتالي تم تمريره إلى لبنان بتهريبه عبر معابر سرية خاضعة لنفوذ حزب الله.

One year ago..

What if the 🇮🇷 Iranian Bavar 373 AD system has been transported to 🇸🇾 Syria? Iran describes it as a competitor with the S-300 missile system. https://t.co/RfmMNHKFW8 pic.twitter.com/JP7frHBEeI