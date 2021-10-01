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إيلاف من بيروت: أفادت تقارير إستخبارية أميركية بأن حزب الله ربما حصل على سلاح للدفاع الجوي من إيران، وربما يتم تفعيله قريبًا. وقالت التقارير إنه إيران ربما تكون قد سرّبت نظام "بافار 373" للدفاع الجوي إلأى حزب الله في سوريا، وبالتالي تم تمريره إلى لبنان بتهريبه عبر معابر سرية خاضعة لنفوذ حزب الله.

One year ago..

What if the 🇮🇷 Iranian Bavar 373 AD system has been transported to 🇸🇾 Syria? Iran describes it as a competitor with the S-300 missile system. https://t.co/RfmMNHKFW8 pic.twitter.com/JP7frHBEeI — INTELSky (@Intel_Sky) September 30, 2021

وكان موقع "نور نيوز" الإيراني قد نسب في يوليو الماضي إلى الخبير في الشؤون الاستراتيجية سيد رضا صدر الحسيني قوله: "تم إبرام اتفاق دفاعي بين إيران وسوريا بحضور الجنرال باقري وكبار مسؤولي الجيش السوري لتعزيز هيكل الدفاع الجوي السوري ، فخلال السنوات العشر الماضية، عندما وصلت العلاقات العسكرية والأمنية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسوريا إلى ذروتها، تم تعزيز الدفاع الجوي السوري، الأمر الذي أدى إلى تكرار استهداف الجيش الإسرائيلي، وقد تم البحث في نقل منظومة ’بافار 373 للدفاع الجوي‘ إلى سوريا لتتمكن الحكومة السورية من الدفاع عن مصالحها".

وقال مراقبون إن هذا ليس إلا تغطية لعملية تزويد حزب الله بهذه المنظومة، فالأراضي السورية مغطاة منذ دخول روسيا الميدان السوري بمنظومة الدفاع الجوي الروسية، وبالتالي لا حاجة للجيش السوري لمنظومة ثانية، بل هو تسريب سلاح استراتيجي لحزب الله.

🇺🇸 US intelligence indicates that Hezbollah may has two air defense systems and could be activated soon:

🇮🇷 Bavar-373

🇷🇺 The Pantsir pic.twitter.com/MiDyLvvqhO — INTELSky (@Intel_Sky) September 30, 2021

وتقول المصادر الإيرانية إن منظومة "بافار 373" توازي في دقتها وفاعليتها منظومة أس-400 الروسية المنتشرة في سوريا.

فإن صحت هذه التقارير، فسيكون حزب الله قد امتلك منظومتين للدفاع الجوي: بافار 373 الإيرانية، وبانتسير الروسية أو الدرع. وتتميز هذه المنومة الروسية بأنها ترمي الهدف بالصواريخ أولاً، ثم بالقذائف المدفعية إذا لم تدمره الصواريخ لأي سبب.

وليس غريبًا أن تصح الأخبار هذه، خصوصًا بعدما أعلن علي غلام رشيد، قائد ما يعرف بـ "مقر خاتم الأنبياء"، عن أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، أعلن قبيل مقتله بـ3 أشهر أنه قام بتنظيم 6 جيوش خارج الأراضي الإيرانية، وجاء حزب الله في مقدمة هذه الجيشو التي تدافع عن إيران من خارج حدودها.