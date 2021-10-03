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القدس: حطت طائرة تحمل شعار الناقل الوطني المصري "مصر للطيران" الأحد ولأول مرة في مطار "بن غوريون" قرب تل أبيب في رحلة وصفتها هيئة الطيران المدني الإسرائيلي بـ"التاريخية".

وكانت مصر أول دولة عربية توقع اتفاق سلام مع الدولة العبرية عام 1979، أعقبه إطلاق رحلات جوية مباشرة بينهما.

وتم تأسيس شركة طيران سيناء التابعة لمصر للطيران بشكل خاص لتسيير الرحلات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإسرائيلي عوفر ليفلر لوكالة فرانس برس إن مصر للطيران ستبدأ بتسيير أربع رحلات جوية إلى إسرائيل تحت رايتها.

واعتبر ليفلر هبوط الطائرة الأحد بأنه "سابقة تاريخية" خاصة وأنها تأتي بعد محادثات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي في شرم الشيخ.

علاقاتٌ عميقة

وصرح بينيت أنه والسيسي "أسسا لعلاقات عميقة للمستقبل".

ويزور آلاف السياح الإسرائيليين مصر سنويا بما في ذلك صحراء سيناء ومنتجعات البحر الأحمر.

وتعتبر الأردن ثاني دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل وذلك في العام 1994 قبل أن تتوقف الاتفاقيات لتستأنف العام الماضي مع عدد من اتفاقيات تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

ودان الفلسطينيون هذه الاتفاقيات واعتبروها خرقا للإجماع العربي الذي جعل من حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني شرطا للسلام مع إسرائيل.