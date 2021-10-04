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إيلاف من لندن: عانى مستخدمو وسائل الاتصال الاجتماعي الكبيرة حول العالم عبر الساعات القليلة الماضية انقطاعا خدمات كل من Instagram وWhatsApp وFacebook وFacebook Messenger.

وقالت إدارة الفيسبوك المالكة لهذه التطبيقات إنها "على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيق Facebook" وكانت تعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج.

وأضافت: لا توجد حاليًا طريقة لتجنب المشكلات، لذلك عليك فقط الانتظار حتى يتم حلها لإعادة الاتصال.

وتعمل هذه التطبيقات الثلاثة، على بنية تحتية مشتركة توقفت تمامًا عن العمل قبل الساعة 5 مساءً بقليل بتوقيت بريطانيا. كما توقفت أيضًا المنتجات الأخرى التي تعد جزءًا من عائلة التطبيقات نفسها، مثل Facebook Workplace، عن العمل.

لا محتوى

وكان زوار موقع Facebook راوا ببساطة صفحة خطأ أو رسالة تفيد بأن متصفحهم لا يمكنه الاتصال. واستمرت تطبيقات WhatsApp وInstagram في العمل، لكن لم تظهر أي محتوى جديد، بما في ذلك أي رسائل تم إرسالها أو استلامها أثناء المشكلات.

وقال متحدث باسم الشركة إنها اعتذرت عن المشكلة لكنها لم تقدم أي إشارة عن سبب بدء الانقطاع أو المدة التي قد يستغرقها الإصلاح.

وأعلن المتحدث باسم الشركة آندي ستون على تويتر: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا". وقال "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن ، ونعتذر عن أي إزعاج".

وتم نشر نفس البيان بعد فترة وجيزة على الصفحة الرسمية على Facebook Twitter. وشارك Instagram أيضًا تحديثًا مشابهًا.

وقت عصيب

وكتب على صفحة التواصل الخاصة به ، "إن Instagram والأصدقاء يواجهون القليل من الوقت العصيب في الوقت الحالي ، وربما تواجه مشكلات في استخدامهم". "تحمل معنا، نحن على ذلك!"

وقام WhatsApp أيضًا بتحديث المستخدمين من خلال حسابه الرسمي على Twitter. وقال: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن ".

وكانت أسهم فيسبوك قد تراجعت بالفعل بشكل حاد مع بدء التداول يوم الاثنين، ربما بسبب انتقادات أخرى مستمرة في أعقاب المزاعم التي شاركها المبلغون عن المخالفات الذين عملوا سابقًا في الشركة.

غموض

ونادرًا ما تحدث حالات انقطاع Facebook، ولكنها تميل إلى أن يكون تأثيرها كبيرًا، لأسباب ليس أقلها أنها تؤثر على ثلاثة من أكبر التطبيقات في العالم.

وغالبًا ما تكون الشركة غامضة بشأن أسباب أي مشكلات، ولا تميل إلى شرحها حتى بعد إصلاحها. ففي عام 2019، على سبيل المثال، عانت من أكبر انقطاع لها منذ سنوات - وقالت فقط إنها "أثارت مشكلة" خلال "عمليات الصيانة الروتينية".

وفي نسخة مسربة نُشرت في The Verge في عام 2019، أشار الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى أن مثل هذه الانقطاعات تمثل "صفعة كبيرة" حيث أن الأمر قد يستغرق "شهورًا" لاستعادة الثقة واستعادة الأشخاص على منصات Facebook، هذا إذا عادوا على الإطلاق.