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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل 101 حالة جديدة من متغير أوميكرون، مما رفع الإجمالي في جميع أنحاء البلاد إلى 437. هذا بالمقارنة مع 90 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين.

وتظهر أحدث البيانات اليومية من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن 72 حالة كانت في إنكلترا و28 في اسكتلندا وواحدة في ويلز.

وحتى الآن، لم يتم تسجيل أي حالات مؤكدة لأوميكرون ـ Omicron في أيرلندا الشمالية.

ويأتي الإعلان، ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه المملكة المتحدة عن إجمالي 45691 حالة إصابة جديدة بكورونا في آخر 24 ساعة. وتوفي 180 شخصًا آخر في غضون 28 يومًا من اختبار الفيروس.

ويوجد حاليًا 7317 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفيات في المملكة المتحدة، من بينهم 901 في أسرّة التهوية.

ووفقًا لأحدث البيانات الحكومية، تلقى 19،979 شخصًا جرعة أولية من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتلقى 25،012 آخر جرعة ثانية ، بينما تلقى 329165 شخصًا جرعة معززة أو ثالثة.

قابلية الانتشار

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء ، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن أوميكرون أكثر قابلية للانتقال من نسخة دلتا. وأدلى بالتعليق أثناء إطلاعه الوزراء على وضع فيروس كورونا في اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء في تقرير للاجتماع: "قال رئيس الوزراء إنه من السابق لأوانه استخلاص نتائج بشأن خصائص أوميكرون لكن الدلائل الأولية تشير إلى أنه أكثر قابلية للانتقال من دلتا".

كما حذر 10 داونينغ ستريت من أنه لا يزال من غير الواضح تأثير اللقاحات على البديل الجديد.

ويأتي التحذير بعد أن أبلغ وزير الصحة ساجد جاويد أعضاء البرلمان أنه تم تحديد حالات Omicron لأشخاص ليس لديهم أي سجل سفر - مما يعني أنه يتم التعاقد عليها الآن داخل المجتمع.

ويوم الاثنين، قال عالم بارز لشبكة سكاي نيوز إن متغير أوميكرون Omicron يسبب بالفعل ما يصل إلى 1000 إصابة في اليوم في المملكة المتحدة.

وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، مدير معهد لندن للوراثة بجامعة كينغز كوليدج لندن، إن تفشي المرض الآن على قدم وساق، حيث يتضاعف كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

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