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واغادوغو: أعلن جيشا النيجر وبوركينا فاسو الخميس أنّ وحداتهما قتلت حوالى مئة "إرهابي" في عملية عسكرية مشتركة نفّذتها بين 25 تشرين الثاني/نوفمبر و9 كانون الأول/ديسمبر على الحدود بين البلدين اللذين يشهدان هجمات جهادية متكررة.

وقالت رئاستا أركان الجيشين في بيان مشترك إنّ العملية العسكرية أتاحت "تحييد حوالى مئة إرهابي (...) واعتقال حوالى 20 مشتبهاً به".