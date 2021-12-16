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إيلاف من لندن: فيما اصدر القضاء العراقي الخميس حكما باعدام أمير لداعش فقد تم اعتقال قيادات في التنظيم في وقت تم احباط عملية استهداف لترل دعم لوجستي لقوات التحالف جنوب البلاد.

وأعلن اللواء يحي رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن تمكن جهاز مكافحة الارهاب من القبض على رؤوس كبيرة لتنظيم داعش الإرهابي. وقال في بيان وزعته خلية الاعلام الامني وتابعته "ايلاف" "ان عناصرجهاز مكافحة الارهاب نفذوا واجبات مُتفرقة في محافظات البلاد ابتدأت بقضاء الطارمية احدى بلدات حزام العاصمة بغداد والتي أُلقي القبض فيها على متهمين اثنين يختصان بتعليم صناعة العبوات الناسفة وعلى 3 عناصر آخرين لداعـش في قضائي الفلوجة والرمادي بمُحافظة الأنبار غربي البلاد.

واضاف انه تم أيضا القبض على شخص ينتحل صفة منتسب بجهاز مكافحة الإرهاب في منطقة الكمالية بمحافظة بغداد لمساومته مواطنين على مبالغ مالية من أجل التعيين.

اعتقال رؤوس للتنظيم

واكد الناطق العسكري ان الجهاز ألقى القبض على رؤوس كبيرة لداعـش سيتم عرضها في الوقت المناسب من دون الاشارة الى وقت ومكان اعتقالهم.. منوها الى ان مايعرض في وسائل الاعلام هو الجُزء القليل من عمليات الجهاز وذلك لدواع استخبارية.

وعلى الصعيد نفسه عثرت قوات الحشد الشعبي على ثلاثة زوارق لداعش شمال مدينة بعقوبة مركز محافظ ديالى (65 كم شمال شرق بغداد).

وقال مصدر في اعلام الحشد في تصريح صحافي ان قوة من اللواء 23 في الحشد عثرت على ثلاثة زوارق لتنظيم داعش كانت تستخدم من قبل الارهابيين لاستهداف المدنيين في منطقة المستنقعات شمال ناحية السعدية في المحافظة.

الاعدام لامير داعشي

ومن جانبها أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد اليوم حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على "أمير عصابات داعش الارهابية" في قضاء الكرمة بمحافظة الانبار الغربية رافع مشحن عباس الجميلي.

الامير الداعشي رافع الجميلي حكم عليه في بغداد الخميس 16 ديسمبر 2021 بالاعدام شنقا

وقال المجلس الاعلى للقضاء العراقي في بيان تابعته "ايلاف" ان "المجرم الهارب صدر بحقه حكما بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل البلاد تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة الأنبار عام 2019 وجريمة التحريض على السلطات الدستورية إضافة إلى تورطه بجرائم قتل المدنيين واستهدافه للقوات الأمنية خلال تواجد عصابات داعش الارهابية في الفلوجة والكرمة.

وأوضح ان "المجرم الارهابي كانت قد صدرت بحقه اوامر بالقبض من قبل محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب في وقت سابق بعد ظهوره بمقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام وهو يحرض على السلطات الدستورية ويهدد القوات الامنية بالقتل. واشار القضاء الى ان "الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمجرم الهارب يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية/3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

إحباط محاولة استهداف رتل عسكري لدعم قوات التحالف



وعلى الصعيد نفسه أحبطت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية الخميس محاولة استهداف لرتل دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي ضد داعش بعبوة ناسفة في محافظة الديوانية الجنوبية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تابعته "ايلاف" إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة الديوانية اثناء عمليات مسح ميداني من احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوة ناسفة معدة للتفجير على الطريق السريع في قاطع الحمزة موضحة انه قد تم تفجير العبوة موقعيا من قبل خبير المتفجرات.

يشار الى ان مجهولين يقومون بين فترة واخرى بتفجير عبوات ناسفة في ارتال شاحنات تحمل مواد ومعدات لوجستية للتحالف الدولي قادمة من الكويت يعتقد ان عناصر تابعة للمليشيات العراقية تقوم بها وهي التي عرفت بهجماتها الصاروخية ومسيراتها المفخخة وعبواتها الناسفة مستهدفة السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد وقوات التحالف الدولي في القواعد العسكرية بمناطق مختلفة من العراق.

وتأتي هذه الهجمات على الرغم من تأكيد بغداد وواشنطن الاسبوع الماضي عن تحول مهمات قوات التحالف في العراق من قتالية الى تدريبية واستشارية ومغادرة المتبقي منها بنهاية الشهر الحالي.