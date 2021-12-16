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إيلاف من لندن: أعلن قصر باكنغهام الملكي البريطاني أن الملكة قررت إلغاء مأدبة غداء تقليدية قبل عيد الميلاد مع أعضاء آخرين من العائلة الملكية وسط مخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد مصدر في القصر الملكي قرار إلغاء التجمع الملكي، الذي يأتي مع انتشار متغير أوميكرون Omicron في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ومن المفهوم أن القرار كان إجراء احترازيًا، حيث أشار المصدر إلى أنه قد يعرض ترتيبات عيد الميلاد للكثير من الأشخاص للخطر إذا تم المضي قدمًا.

وبحسب ما ورد تم وضع الخطط بالكامل في قلعة وندسور لتناول غداء عيد الميلاد يوم الثلاثاء المقبل، والذي تستضيفه الملكة البالغة من العمر 95 عامًا كل عام لعائلتها الممتدة.

وكان تم إلغاء اجتماع العائلة الملكية العام الماضي أيضًا بسبب أزمة كورونا COVID-19.

عادة ممتدة



وعادة عبر السنين، تدعو الملكة أبناءها وأحفادها للانضمام إليها في قصر باكنغهام قبل أن تغادر لإقامتها السنوية في عيد الميلاد في ساندرينغهام في اسكوتلندا. ويخضع القصر لأعمال تجديد كبرى في الوقت الحاضر.

ويمنح الاحتفال الذي يسبق عيد الميلاد الملكة فرصة للحاق بأقارب غير قادرين على السفر إلى نورفولك في يوم عيد الميلاد. وعادة ما تتم دعوة العائلة الأوسع نطاقًا ، بما في ذلك أبناء عمومة الملكة آل غلوسيستر ودوق كنت ومايكل أوف كينت.

يشار إلى أن عيد الميلاد هذا هو الأول للملكة منذ وفاة زوجها دوق إدنبرة، وكانت الملكة وفيليب يوم عيد الميلاد أمضيا معًا في وندسور في عام 2020، دون بقية أفراد العائلة.

