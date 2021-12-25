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إيلاف من الرياض: في رد على القصف الذي تعرضت له جازان السعودية من ميليشيات الحوثي التي تتخذ اليمنيين متراسًا تختبئ وراءه لممارسة تعدياتها الإرهابية على المدنيين، أدانت السفارة الأميركية في الرياض السبت، ببيان شديد اللهجة، هذا الهجوم.

وغردت السفارة على حسابها في موقع تويتر قائلةً: "تدين السفارة الأميركية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، والذي أسفر عن مقتل مواطن سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية، وإصابة 7 مدنيين، ونعرب عن خالص تعازينا لأسرهم المكلومة ونتمنى للناجين من الهجوم الشفاء التام".

أضاف بيان السفارة الأميركية في الرياض: "إن هجمات الحوثيين تديم أمد الصراع وتطيل معاناة الشعب اليمني وتعرض الشعب السعودي للخطر، إلى جانب أكثر من 70 ألف مواطن أميركي يقيمون في السعودية.

تدين السفارة الأمريكية في الرياض بشدة الهجوم المروع الذي شنه الحوثيون عبر الحدود على منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية pic.twitter.com/BdJpccvUtN — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) December 25, 2021

وختمت السفارة الأميركية في الرياض بيانها بالقول: "ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى وقف هجماتهم المتهورة على شعب المملكة العربية السعودية، والانخراط في الجهود الدبلوماسية تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وتحقيق السلام للشعب اليمني".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن الجمعة وفاة مواطن سعودي ومقيم يمني جراء سقوط مقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية على جازان اليوم الجمعة، فيما أوضح المتحدث باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، إصابة 7 مدنيين. كما أشار إلى تضرر محلين تجاريين و12 مركبة إثر الشظايا المتطايرة.