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أعلنت الإكوادور أن تلقي لقاح كوفيد - 19 سيكون إلزاميا لمعظم المواطنين، قائلة إن هذا الإجراء ضروري بسبب زيادة الإصابات وانتشار المتحورات مثل أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة إن هناك جرعات كافية "لتحصين جميع السكان".

وسيتم إعفاء من لديهم مبرر طبي.

ويجب تطعيم جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم خمسة أعوام فأكثر.

حتى الآن، تم إعطاء جرعتين لـ 77.2٪ من السكان المستوفين للشروط.

وتلقى أكثر من 900 ألف شخص جرعة معززة.

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وقالت الوزارة إن اللقاحات "درع وقائي" ضد الفيروس، وتساعد في الوقاية من المرض الشديد، وفي الاستشفاء وتقليل معدل الوفيات.

وأضافت أن القرار يستند إلى دستور البلاد، الذي يجب أن تضمن الدولة فيه الحق في الصحة.

والنمسا وألمانيا هما من بين دول أخرى تخطط للقيام بخطوة مماثلة.

واعتمدت الإكوادور بالفعل شهادات التطعيم المطلوبة في الأماكن العامة مثل المطاعم ودور السينما والمسارح ومراكز التسوق.

كما فرضت إجراءات على المسافرين لمحاولة الحد من انتشار أوميكرون، الذي يبدو أنه أكثر عدوى ولكنه أخف من الأنواع الأخرى للفيروس.

ومنذ بداية الوباء، أكدت البلاد 33600 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد.

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