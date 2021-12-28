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إيلاف من لندن: بعثت مفوضية الانتخابات العراقية الثلاثاء قائمة باسماء الفائزين في الانتخابات المبكرة الى الرئاسة العراقية للمصادقة عليها ودعوة البرلمان الجديد الى الانعقاد خلال 15 يوما فيما تنشر ايلاف عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لكل محافظة.



وبعثت المفوضية العليا للانتخابات أسماء المرشحين الـ329 الفائزين بعضوية البرلمان الجديد في الانتخابات المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي الى رئاسة الجمهورية داعية الى المصادقة عليها والدعوة لانعقاد البرلمان الجديدة استادا الى المادة 54 من الدستور.



وأشارت المفوضية في خطال الى الرئاسة حصلت "ايلاف" على نسخة منه الى انه "نظرا لاعلان المفوضية النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2021 وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج بموجب كتابها 1497 في 27.12.2021 واستنادا الى احكام المادة 54 من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي تنص على (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة ...) نرفق طيا قائمة باسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2021 المصادق عليهم من المحكمة الاتحادية العليا".





احصائية عن الانتخابات العراقية وزرعتها مفوضيتها اليوم 28 كانون الاول ديسمبر 2021 (المفوضية)

المشهداني رئيسا لأول جلسة للبرلمان



ومن المنتظر ان يدعو الرئيس العراقي برهم صالح خلال ايام قليلة مجلس النواب الى الانعقاد برئاسة أكبر الأعضاء سناً في اول جلسة سيتم خلالها اداء الفائزين لليمين الدستورية ليتحولوا الى اعضاء برلمانيين ثم فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان التي تتولاها عادة شخصية سنية ثم تنعقد جلسة اخرى لاختيار رئيس للجمهورية يقوم بعدها بتكليف شخصية شيعية ترشحها الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.



ومن المنتظر ان تعقد الجلسة الاولى للبرلمان في العاشر من الشهر المقبل برئاسة اكبر الاعضاء سنا وهو محمود المشهداني الفائز عن محافظة بغداد والبالغ من العمر 73 عاما (مواليد عام 1948) وسبق له ان شغل رئاسة البرلمان بين عامي 2006 و2009 .



يشار الى انه وفق النتائج النهائية للانتخابات فقد حل التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اولا بحصوله على 73 مقعداً بينما حصل المستقلون على 43 مقعدا وكتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على 37 مقعداً وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي على 33 مقعداً بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 31 مقعداً وتحالف كردستان على 17 مقعداً وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 17 مقعداً وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر على 14 مقعدا ونال تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم على 4 مقاعد .



عدد النواب في المحافظات الـ18

وتتوزع مقاعد البرلمان العراقي الجديد على المحافظات العراقية الثمان عشرة على الشكل التالي حيث يحتلها 246 من الرجال و83 من النساء و9 مقاعد للمكونات :

بغداد 71 مقعدا للرجال 52 والنساء 17 و2 للمكونات واحد لكل من المسيحيين والصابئة .. نينوى 34 مقعدا منها ثلاث مقاعد للمكونات واحد لكل من المسيحيين والايزيديين والشبك ، البصرة 25 مقعدا ، ذي قار 19 مقعدا ، الانبار 15 مقعدا ، ميسان 10 مقاعد، المثنى 7 مقاعد، الديوانية 11 ، ديالى 14 مقعدا، بابل 17 مقعدا ، واسط 12 مقعدا بينها واحد للكرد الافيلية، كربلاء 11 مقعدا ، النجف 12 مقعدا ، صلاح الدين 12 مقعدا وكركوك 13 مقعدا وواحد للمكون المسيحي.. كما نشرت المفوضية تفاصيل مقاعد محافظات اقليم كردستان وجاءت على النحو التالي.. محافظة اربيل 15 مقعدا وواحد للمسيحيين. دهوك 12 مقعدا وواحد للمسيحيين والسليمانية 18 مقعدا.



ويبلغ عدد الرمرشحين لمقاعد المكونات المسيحية والشبكبة والايزيدية والافيلية الاكراد والصابئية 67 مرشحا بينهم 53 من الذكور و14 من الاناث يتنافسون على 5 مقاعد للمسيحيين في بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل وصابئي في بغداد وشبكي في نينوى و افيلي كردي في واسط وايزيدي في نينوى.

وقد بلغ عدد الناخبين الكلي الذين يحق لهم الاقتراع 22 مليون و116الف و368 ناخباً فيما بلغ عدد الناخبين المصوتين 9 ملايين و 629الف و601 ناخباً (41%) وكانت الأصوات الصحيحة 8 ملايين و854 الف و25 صوتاً فيما بلغ عدد الأصوات غير المحتسبة 775 الف و576 صوتاً حيث تنافس خلال الانتخابات 167 حزبا وأكثر من 3200 مرشح على مقاعد البرلمان.