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إيلاف من لندن: قال تقرير إنه تم إعطاء حوالى 132 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا في عام 2021، وهي أكبر حملة تلقيح في تاريخ بريطانيا.

وحصل أكثر من 90٪ من السكان فوق سن 12 عامًا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا COVID-19، بينما حصل 82.4٪ على الجرعة الثانية. وأدى تحديد متغير Omicron وانتشاره اللاحق إلى تسريع إطلاق اللقاحات المعززة في كانون الأول/ديسمبر.

وقال تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية إنه حصل أكثر من 1.6 مليون شخص على جرعة معززة في الأسبوع الأخير من العام الماضي، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للبالغين إلى 34 مليونًا.

وقدّمت هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS رقماً قياسياً يبلغ 830.000 جرعة لقاح في يوم واحد في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون حدد في البداية هدفًا يتمثل في تقديم حقنة معززة لجميع البالغين المؤهلين بحلول نهاية كانون الثاني/يناير، لكن رئيس الوزراء قدم ذلك لمدة شهر استجابة للانتشار السريع لأوميكرون ـ Omicron.

وحظي التسريع بدعم 750 من العاملين بالقوات المسلحة، في حين علقت الحكومة فترة المراقبة التي مدتها 15 دقيقة بعد ضربات معززة لمعظم الناس.

برنامج حيوي

وقال وزير الصحة ساجد جاويد إن "برنامج التطعيم التاريخي" كان "حيويًا في مساعدتنا على التعجيل" لمواجهة التحديات التي طرحها جائحة COVID.

وقال "132 مليون لقاح في عام واحد مذهل وانعكاس حقيقي للعمل الرائع الذي تقوم به هيئة الخدمات الصحية NHS ومنتسبوها" ، مضيفًا: "أود أن أشكر كل واحد منهم".

وأكد جاويد: "لكننا بحاجة إلى التأكّد من أن الناس يواصلون المضي قدمًا من أجل ضربة بالكوع المنقذة للحياة. ومع العام الجديد، تأكّد من 'الحصول على التعزيز الآن' لبدء عام 2022 بأفضل حماية ممكنة من أوميكرون Omicron".

ورددت وزيرة اللقاحات ماي ثروب دعوة وزيرة الصحة، ووصفت طرح اللقاح بأنه مصدر فخر وطني. وقالت: "إن برنامج التطعيم ضد COVID-19 في المملكة المتحدة شيء يمكننا جميعًا أن نفخر به - فقد وفر لعشرات الملايين من الأشخاص الحماية من هذا الفيروس القاتل خلال العام الماضي".

غير المحصنين

ووفقًا لبيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإنّ الأفراد غير المحصنين أكثر عرضة بمقدار ثمانية أضعاف للدخول إلى المستشفى من أولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل.

ووجدت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحدًا من كل 25 شخصًا في إنكلترا أصيب بفيروس كورونا COVID الأسبوع الماضي، بينما كان واحدًا من كل 15 مصابًا بالفيروس في لندن.

وتستمر أرقام الحالات اليومية في تحديد الأرقام القياسية، حيث أبلغت إنكلترا عن ارتفاع جديد بلغ 162.572 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة.

وعادة ما تصدر الحكومة أرقامًا يومية عن المملكة المتحدة بأكملها، لكن اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لم تنشر بياناتها يوم السبت. وأبلغت المملكة المتحدة عن 189،846 حالة إصابة عشية رأس السنة الجديدة، وهو رقم قياسي لجميع الدول الأربع في الوباء.