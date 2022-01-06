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باريس: سجلت فرنسا نحو 335 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء، في حصيلة قياسية للبلاد، فيما تلقى 66 ألف شخص أول جرعة من اللقاح، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران.

قال فيران خلال المناقشات الدائرة في الجمعية الوطنية حول مشروع قانون حول شهادة التطعيم إن "هيئة الصحة العامة في فرنسا ستعلن عن حصيلتها هذا المساء، ولكن أذكر أننا سجلنا اليوم 335 ألف إصابة في بلدنا".

الثلاثاء، رُصد ما مجموعه 271,686 إصابة يومية جديدة بـكوفيد، في حصيلة قياسية جديدة.

كذلك، رحب فيران بتلقي 66 ألف شخص جديد أول جرعة من اللقاح الأربعاء، ولم يبلغ الملقحون هذا العدد منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر.

شهادة التطعيم

والمح وزير الصحة إلى أن هذه الزيادة الواضحة في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح تتعلق بالمناقشات حول تمرير مشروع القانون المتعلق بشهادة التطعيم والتصريحات المثيرة للجدل لإيمانويل ماكرون، مشيراً إلى انه لا يعتقد بعامل "الصدفة".

قال الوزير أمام الجمعية الوطنية "إذا قمنا بذلك لمدة 70 أو 75 يومًا، سنوفر الحماية الكاملة للسكان في فرنسا من الأعراض الخطيرة".

لم يتلق نحو خمسة ملايين فرنسي أي جرعة لقاح مضادة لكوفيد-19، خمسهم من المعرضين للخطر.