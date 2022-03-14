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كييف: أعلن مكتب المدعي العام في خاركيف الاثنين مقتل شخصين وإصابة آخر في قصف للجيش الروسي على المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت الدائرة الصحافية لمكتب المدعي العام في منطقة خاركيف إنه "نتيجة القصف المدفعي للمعتدي، دُمر مبنى وتضرر عدد من المباني".

وأشار إلى سقوط "قتيلين" و"إصابة شخص آخر".

وفتح مكتب المدعي العام الإقليمي تحقيقا في الهجوم.

كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في وقت لاحق الاثنين أن فتى يبلغ 15 عاما قُتل في غارة استهدفت منشأة للشباب في تشوهويف الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب شرق خاركيف.