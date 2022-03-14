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إيلاف من لندن: مثل الأمير تشارلز وكاميلا والأمير وليام وزوجته كيت، الملكة في خدمة الكومنولث اليوم الإثنين، حيث غابت عن الحدث في كنيسة وستمنستر أبي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وكانت الملكة اليزابيث الثانية (95 عاما) قالت في وقت سابق إنها تأمل في أن يظل الكومنولث "قوة مؤثرة من أجل الخير في عالمنا لأجيال عديدة قادمة" حيث جددت وعدها الذي قطعته في عام 1947 بأن "نكرس أنفسنا دائمًا في الخدمة".



وأعربت الملكة، التي تعافت مؤخرًا من فيروس كورونا وتعاني من مشاكل في التنقل، عن الأمل في حضور الحدث المهم في التقويم الملكي إلى جانب تشارلز وكاميلا وويليام وكيت.

لكن مسؤولي القصر كشفوا يوم الجمعة الماضي أن الملكة، التي تترأس الكومنولث، طلبت من ابنها تشارلز تمثيلها في الخدمة بعد مناقشة الترتيبات مع أفراد من العائلة الملكية.

ويُعتقد أن ضمان راحة الملكة، التي تستخدم الآن العصا بانتظام وتتحدث بصراحة عن مشكلات التنقل لديها، كان أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارها بعدم المشاركة.

حضور



وخلال الاحتفال، تم الترحيب بأمير ويلز ودوقة كورنوال عند وصولهما، بينما كان دوق ودوقة كامبريدج داخل مكان العبادة ينتظران وتبادل الزوجان الملكيان العناق لبعضهما البعض على الخدين.

وقال القس الدكتور ديفيد هويل، عميد كنيسة وستمنستر، للمصلين اليوم: "في سنة اليوبيل هذه ، التي نفرح فيها بمرور 70 عامًا على رئاسة جلالة الملكة لهذا الكومنولث ، نشكر الله أيضًا على إخلاصها. ونلزم أنفسنا بالتعلم من مثال للواجب والخدمة. بالكلمات والموسيقى في الدير، سنعيد الآن خطوات جولتها العظيمة في الكومنولث التي بدأت قبل 70 عامًا".



وكان من بين الوافدين للاحتفال، قبل أفراد العائلة الملكية رئيس الوزراء بوريس جونسون وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر ووزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزيرة الخارجية ليز تروس.

كما حضر الاحتفال مارك سبنسر، ورئيس مجلس العموم، والسفير الأميركي فيليب ريكر، وكذلك البارونة باتريشيا اسكتلندا والنائب جاكوب ريس موغ.

كلمة الملكة



ووجهت الملكة اليزابيث الثانية كلمة للاحتفال في الآتي نصها كما وزعها قصر باكنغهام:

إنه من المجدي أن نلاحظ كومنولث حديث وحيوي ومتصل يجمع بين ثروة من التاريخ والتقاليد مع الإنجازات الاجتماعية والثقافية والتكنولوجية العظيمة في عصرنا، إن كون الكومنولث يقف أعلى من أي وقت مضى هو الفضل لجميع الذين شاركوا في قيامه.

وفي هذا العام من اليوبيل البلاتيني الخاص بي، كان من دواعي سروري أن أجدد الوعد الذي قطعته في عام 1947 بأن حياتي ستكرس دائمًا في الخدمة.

علاقات تنمو



تنمو علاقاتنا وتتغذى ونحافظ عليها، وقد استمتعت طوال حياتي بامتياز سماع ما تعنيه العلاقات التي أقيمت عبر النطاق والتنوع الكبير للكومنولث للناس والمجتمعات.

لا تزال أسرة دولنا نقطة اتصال وتعاون وصداقة. إنه مكان للالتقاء لتحقيق الأهداف المشتركة والصالح العام، وإتاحة الفرصة للجميع للخدمة والاستفادة. في أوقات الاختبار هذه، آمل أن تتمكن من استخلاص القوة والإلهام مما نشاركه، حيث نعمل معًا من أجل مستقبل صحي ومستدام ومزدهر للجميع.

وفي هذا اليوم الخاص لعائلتنا، وفي هذا العام سيشمل اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث وألعاب الكومنولث، آمل أن نتمكن من تعميق عزمنا على دعم وخدمة بعضنا البعض، والسعي لضمان بقاء الكومنولث قوة مؤثرة من أجل الخير في عالمنا لأجيال عديدة قادمة.

