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إيلاف من لندن: عاد البريطانيان الإيرانيان نازنين زاغري راتكليف وأنوشه عاشوري إلى المملكة المتحدة اليوم الخميس، لتنتهي محنة احتجازهما في إيران التي أصبحا خلالها ورقة مساومة في محادثاتها مع الغرب بشأن برنامجها النووي.

ووصل الاثنان إلى قاعدة جوية عسكرية في برايز نورتون في أكسفوردشير بعد الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل بعد توقف وجيز في سلطنة عمان. وغادرا الطائرة معا وابتسما ولوحا وهما يدخلان مبنى مطار.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بعد وقت قصير من وصولهما إلى القاعدة "كانت 48 ساعة صعبة حقا".

اللحظة الأخيرة

تم تصوير السيدة زاغاري راتكليف في تغريدة وهي تحمل ذراعيها حول ابنتها غابرييلا البالغة من العمر سبع سنوات، وبجانب زوجها ريتشارد. ووقفت العائلتان المبتهجة جنبًا إلى جنب في صورة أخرى.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تروس إنها غير متأكدة من أنه سيتم إطلاق سراحهما "حتى اللحظة الأخيرة، لقد أعطت الجهود الطويلة الأمد لإطلاق سراح البريطانيين ثمارها أخيرًا بالأمس عندما أكدت تروس أنهم في طريقهم إلى بلادهم".

وجاء هذا الاختراق بعد أن دفعت بريطانيا 393.8 مليون جنيه إسترليني لتسوية دين يتعلق بطلب دبابات قدمته إيران الشاه في أواخر السبعينيات.

تغريدة جونسون

كتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على (تويتر) في وقت سابق "يسرني تأكيد أن احتجاز نازنين زاغري-راتكليف وأنوشه عاشوري المجحف انتهى اليوم وسيعودان إلى المملكة المتحدة".

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي إن إطلاق سراح البريطانيين استغرق سنوات من العمل من قبل العديد من وزراء الخارجية والمسؤولين الذين وجدوا التعامل مع الحكومة الإيرانية "صعبًا للغاية".

وأضاف أن الحكومة البريطانية تعتبر دائمًا المفاوضات الخاصة بالإفراج عن السجناء وتسديد الديون دون انتهاك قواعد العقوبات منفصلة.

امر خاطئ

قال كليفرلي: "ما يربطه النظام الإيراني بهم ، لقد كنا على الدوام واضحين تمامًا أن سجن الرعايا البريطانيين مزدوجي الجنسية أمر خاطئ تمامًا وتعسفي تمامًا وغير عادل تمامًا وكان دائمًا هدية من إيران لإطلاق سراحهم".

وقال ريتشارد زوج زاغري-راتكليف أمام منزله في لندن إن المعاناة الطويلة انتهت على ما يبدو في آخر الأمر. وأضاف "فكرة أن نعود أسرة عادية مجددا وألا نضطر لمواصلة النضال تبعث على الارتياح، هذه الرحلة الطويلة انتهت تقريبا".

شكر

وشكرت أسرة عاشوري في بيان كل من ساهم في إطلاق سراحه. وقالت "قبل 1672 يوما اهتزت أساس عائلتنا عندما احتُجز الأب والزوج ظلما... الآن يمكننا التطلع إلى إعادة بناء هذه الأسس مع عودة حجر الأساس إلى مكانه".

قال أنتونيو زابولا الرئيس التنفيذي لمؤسسة تومسون رويترز التي تعمل بها زاغري راتكليف إن إطلاق سراحها "شعاع نور وأمل" في وقت يغرق العالم فيه في فوضى. والمؤسسة منظمة خيرية تعمل بشكل مستقل عن تومسون رويترز وذراعها الإخبارية رويترز.

في فبراير، مع الاقتراب من التوصل لاتفاق بعد شهور من محادثات إحياء اتفاق 2015 النووي، قالت إيران، التي تحتجز نحو 12 من المواطنين الغربيين أصحاب الجنسية المزدوجة، إنها مستعدة لتبادل سجناء مقابل الإفراج على أرصدة مجمدة وإطلاق سراح إيرانيين محتجزين في سجون غربية.

وكانت المحادثات النووية على وشك التوصل إلى اتفاق قبل 11 يوما إلى أن أدت مطالب روسية في اللحظة الأخيرة بضمانات شاملة، من شأنها جعل العقوبات المفروضة عليها بعد غزوها أوكرانيا بلا قيمة، إلى خروج المفاوضات عن مسارها.

وفي سياق منفصل، قالت بريطانيا إن خبير البيئة الإيراني الأميركي مراد طهباز، الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية أيضا، أُطلق سراحه يوم الأربعاء.

سداد دين

قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية إنه تم الإفراج عن زاغري-راتكليف وعاشوري بعد أن سددت بريطانيا دينا تاريخيا.

قال حكام إيران من رجال الدين إن بريطانيا مدينة لطهران بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (520 مليون دولار)، دفعها شاه إيران في الماضي مقدما للحصول على 1750 دبابة ومركبة أخرى لم يتم تسليم أي منها تقريبا، بعد أن أطاحت الثورة الإسلامية عام 1979 بالزعيم الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأربعاء، إن بريطانيا سددت ديونها قبل أيام قليلة، نافيا أي صلة بين الدفع والإفراج عن السجناء.

بدء المحنة

في الختام، يشار إلى أن محنة زاغري-راتكليف بدأت باعتقالها على أيدي الحرس الثوري في مطار في طهران في الثالث من أبريل/نيسان 2016 أثناء محاولتها العودة إلى بريطانيا مع طفلتها جابرييلا التي كان عمرها 22 شهرا بعد زيارة مع والديها. وأدانتها محكمة إيرانية في وقت لاحق بالتآمر للإطاحة بالمؤسسة الدينية الحاكمة. ونفت عائلتها والمؤسسة الخيرية التي تعمل بها التهمة.

أما عاشوري فقد حُكم عليه بالسجن عشر سنوات في 2019 بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي وسنتين بتهمة جمع ثروة بطريقة غير مشروعة، بحسب القضاء الإيراني.

قالت مؤسسة طومسون رويترز، إن زاغري-راتكليف سافرت إلى إيران بصفة الشخصية ولم تكن في زيارة للقيام بعمل في إيران.