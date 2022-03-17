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باريس: أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية في بيان الخميس تعليق مهمة "إكسومارس" الروسية الأوروبية والبحث عن بدائل لإطلاق أربع مهمّات أخرى، بعد توقف التعاون مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكانت مهمة "إكسومارس" تتضمن إطلاق عربة متنقلة تابع لوكالة الفضاء الأوروبية باتجاه كوكب المريخ في أيلول/سبتمبر، بمساعدة قاذفة ومسبار روسيَين. وكلّف مجلس وكالة الفضاء الأوروبية رئيسه بإجراء دراسة صناعية سريعة لإعادة إطلاق مهمة "إكسومارس" وبدائل للمهمّات الأخرى.