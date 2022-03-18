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باريس: أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة عن "قلقه الشديد" حيال الوضع في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تتعرض للقصف، خلال اتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، داعيا إلى "رفع الحصار" وإيصال المساعدات الإنسانية، بحسب الإليزيه.

وخلال اتصال هاتفي بين الرئيسيْن الروسي والفرنسي استمرّ ساعة وعشر دقائق، "طالب (ايمانويل ماكرون) من جديد بتنفيذ وقف إطلاق نار على الفور" في أوكرانيا، حسبما أفادت الرئاسة الفرنسية.

وطرح الرئيس الفرنسي مسألة "تدهور الوضع واستمرار الضربات التي تطال المدنيين وعدم احترام القانون الإنساني، في حين أن المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني لم تحقق حتى الآن أي تقدم"، بحسب المصدر نفسه.

في ما يتعلق بمدينة ماريوبول الساحلية "دعا إلى اتخاذ تدابير ملموسة وقابلة للتحقق لرفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار الفوري".

وكانت السلطات الأوكرانية قد اتهمت الأربعاء القوات الجوية الروسية ب"تعمد" قصف مسرح في ماريوبول حيث لجأ مئات السكان، وهو ما نفته روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "مئات" الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض بينما تم إنقاذ أكثر من 130 شخصا.

وبحسب حصيلة أولية للمجلس البلدي، تسبب القصف في إصابة شخص واحد على الأقل بجروح بالغة لكنه لم يسفر عن سقوط قتلى.

كما حذّرت بلدية ماريوبول بأن الوضع "حرج" نتيجة القصف الروسي "المستمر" والدمار "الهائل".