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إيلاف من بيروت: يوم الثلاثاء 15 مارس الجاري، تم تنظيم اجتماع لفولوديمير زيلينسكي في كييف مع رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيكي، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، ورئيسي وزراء جمهورية التشيك وسلوفينيا بيتر فيالا ويانيز جانشا. واقترح كاتشينسكي، عقب نتائج المحادثات، إرسال بعثة الناتو في مهمة "أوسع" إلى أوكرانيا.

قال، بحسب "برافدا" الروسية: "نحن بحاجة إلى بعثة حفظ سلام تابعة للناتو أو، ربما، تكوين دولي أوسع. لكن مثل هذه المهمة ستكون قادرة على الدفاع عن نفسها، والتي ستعمل على أراضي أوكرانيا، والتي، بالطبع، بموافقة الرئيس و الحكومة، ستكون على أراضي البلاد، ولن تكون هناك مهمة غير مسلحة".

وأكد أنه "من وجهة نظر القانون الدولي، سيكون هذا مقبولا تماما، ولن يكون بأي حال من الأحوال سببا للحرب" .

بيان خاطئ

البيان الأخير خاطئ، لأن الفكرة تتضمن صراعًا عسكريًا مباشرًا بين الناتو والدول الأعضاء فيه وروسيا، وعلى نطاق أوسع، مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

اعتاد السياسيون البولنديون على إلقاء كلمات تؤدي، في ظل الظروف الحالية، إلى التصعيد. لا يعلم تاريخ البولنديين أي شيء، فهم، على ما يبدو، يريدون التقسيم الرابع لبولندا أو ببساطة التدمير الذاتي، وفقًا لـ "برافدا".

كما صرح سيرغي إرماكوف، أحد الخبراء السياسيين البارزين، لصحيفة "برافدا"، أن كاشينسكي ليس شخصية يمكنها الإدلاء بتصريحات نيابة عن الناتو، لكن وراء اقتراحه الرغبة في "تكوين رأس مال سياسي لنفسه". ووصف الاجتماع في كييف بأنه "علامة على التضامن مع نظام كييف، لكنها تبدو أشبه بالمهزلة".

وبحسب الخبير، الناتو يتفهم أن مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية، التي قدمت في ديسمبر من العام الماضي، قوبلت بالرفض من دون تفكير و "أدى ذلك إلى الأزمة التي نشهدها".

يضيف: "لم يعرب الناتو عن رغبته في مساعدة أوكرانيا عسكريًا، وهذا يعني أن نظام كييف يطلب ذلك. لن تكون هناك منطقة حظر جوي أو أي شيء آخر، لأن الناتو يخشى حقاً وقوع تصادم مع الاتحاد الروسي. نيابة عن الناتو، هذه المساومة السياسية ببساطة غير ملائمة".

بولندا ضبع أوروبا

لطالما كانت بولندا "ضبع" أوروبا، في التعبير المجازي لونستون تشرشل . في ما يأتي بعض الحقائق التي تشير إلى أن هذه خاصية حقيقية.

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، احتلت بولندا أوكرانيا الغربية وغرب بيلاروسيا - أراضي الإمبراطورية الروسية التي لم تستطع الدولة السوفياتية الفتية حمايتها. في ربيع عام 1920، نفذ البولنديون مذابح وإعدامات جماعية بحق اليهود في أوكرانيا. في مدينة روفنو، أطلق البولنديون النار على أكثر من ثلاثة آلاف مدني، وفي مدينة تيتييف، قتل حوالي أربعة آلاف يهودي. وتم إطلاق النار على الآلاف من جنود الجيش الأحمر الأسرى في المعسكرات البولندية.

في عام 1939، تم تحرير هذه الأراضي على يد الجيش السوفياتي.

أصبحت بولندا أول دولة تبرم اتفاقية عدم اعتداء مع ألمانيا النازية. تم التوقيع عليه في 26 يناير 1934 في برلين لمدة عشر سنوات.

في عام 1938، في تحالف مع ألمانيا النازية، احتلت بولندا تشيكوسلوفاكيا. استولى هتلر على Sudetenland لنفسه، واستولت بولندا على منطقة Cieszyn. أجبر ذلك ونستون تشرشل على القول إن بولندا "بجشع ضبع شارك في سرقة وتدمير دولة تشيكوسلوفاكيا".

في الأيام الأولى للحرب العالمية الثانية، هربت الحكومة البولندية إلى الخارج، وعندما دخلت القوات السوفياتية بولندا، بحكم القانون، لم تعد مثل هذه الدولة موجودة. لكن إذا دخل النازيون، لكان اليهود البولنديون قد تم إبادتهم قبل ذلك كثيراً، وعلى نطاق أوسع كثيرًا.

بعد الحرب، استقبلت بولندا المناطق الشرقية من ألمانيا، والتي تشكل ثلث الأراضي الحالية لبولندا.

بفضل الرواسب المعدنية في هذه المناطق، تلقت الميزانية البولندية أكثر من 130 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف جميع التعويضات التي دفعتها ألمانيا لصالح بولندا.

كان توسع وارسو لساحل بحر البلطيق من 71 إلى 526 كيلومترًا ذا أهمية أكبر.

يمكننا القول إن بولندا اليوم هي دولة سميت على اسم جوزيف فيساريونوفيتش ستالين. لكن بولندا لا تقدر ذلك، فهي تعتبر أراضي أوكرانيا مستعمرة لها وهي مستعدة، مثل الضبع، للاستفادة من "بقاياها".

حان الوقت لشطب بولندا كشريك في نظام بانديرا، فهي نفسها تطلب ذلك.