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موسكو: قال الكرملين الثلاثاء أن المحادثات مع كييف والهادفة إلى وضع حد للأعمال العسكرية الروسية في أوكرانيا، ليست "جوهرية" بشكل كاف، وذلك عقب إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي من ناحيته أن أي "تسوية" يجب أن تطرح عبر استفتاء.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين "هناك عملية ما تجري. نريد أن نرى (محادثات) أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر".

وأضاف أن موقف روسيا "معروف جيدا لدى الجانب الأوكراني" لأن موسكو سلمت مطالبها بشكل خطي "قبل أيام عديدة".

وتابع "نرغب في جواب سريع وجوهري بدرجة أكبر".



محادثات افتراضية

يجري الطرفان محادثات افتراضية بعد جولات عدة بين وفود عقدت اجتماعات على الحدود بين بيلاروس وأوكرانيا.

لم تسفر المحادثات حتى الآن عن تقدم يذكر، كما لم تجر على مستوى رئاسي.

زيلينسكي

وأبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينسكي مجددا مساء الإثنين استعداده للتفاوض مباشرة مع نظيره الروسي.

قال الرئيس الأوكراني لأول مرة إنه منفتح على "محاولة معالجة كل ما يزعج روسيا ويثير استيائها" وذلك في مقابلة مع عدة وسائل إعلام بثت ليل الاثنين الثلاثاء.

وأضاف أن مسألة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والمنطقتين الانفصاليتين في إقليم دونباس موضعا نقاش.

ضمت روسيا القرم واعترفت باستقلال "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا.

والمناطق الثلاث كانتا جزءا من أوكرانيا في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، وهي الآن في قلب أزمة بدأت قبل عقد وتفاقمت في 24 شباط/فبراير.