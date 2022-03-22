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كييف: أعلن رئيس نقابة الصحافيين الأوكرانيين الثلاثاء الافراج عن ثلاثة إسرائيليين احتجزتهم القوات الروسية في أوكرانيا.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني في منشور على فيسبوك الاثنين "اختطف المحتلّون الروس اليوم في ميليتوبول ثلاثة مواطنين إسرائيليين هم تاتيانا كوموك ووالداها فيرا وميخائيل كوموك".

وقال سيرغي توميلينكو على حسابه على فيسبوك "أخيرًا افرجت قوات الاحتلال عن عائلة ميخائيل كوموك".

وكان توميلينكو قد أشار إلى أنه تم إطلاق سراحهم الاثنين بعد استجوابهم ومصادرة هواتفهم.

ووُصف ميخائيل كوموك بأنه "ناشر" وصاحب شركة، لكنّ السلطات الأوكرانية لم تعط أي تفاصيل أخرى.

وقال توميلينكو إن ثلاثة من مراسلي الصحيفة احتجزوا لفترة وجيزة الاثنين ثم أطلق سراحهم.

وكتب "يدين الاتحاد الوطني الأوكراني للصحافيين الترهيب والضغوط الممارسة على الصحافيين وسكان ميليتوبول وبيرديانسك وخيرسون".

وفي 11 آذار/مارس خطفت القوات الروسية رئيس بلدية ميليتوبول إيفان فيدوروف ثم أطلقت سراحه بعد أيام.