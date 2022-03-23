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جوهانسبرغ: تُطرح نسخة رقمية بتكنولوجيا "ان اف تي" لمذكرة التوقيف الوحيدة الصادرة في حق نلسون مانديلا، رمز النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، في مزاد في كيب تاون السبت، على ما أعلنت الشركة الجنوب إفريقية القائمة على الحدث.

وقالت منصة "مومينت" الناشئة للمزادات الإلكترونية في بيان الأربعاء إن "نسخة رقمية من مذكرة التوقيف الأصلية الصادرة عام 1961 بحق نيلسون مانديلا صُنعت خصيصا وستُطرح للبيع بعد 61 عاماً من تسطيرها".

وتُصمم الـNFT باستخدام تقنية "blockchain" التي تُعتمد كأساس لترميز العملات المشفرة مثل البتكوين. وتحظى شهادات توثيق الأصالة الرقمية غير القابلة للخرق نظريا، بشعبية في سوق الفن، إذ تطمئن هواة الجمع ضد مخاطر النسخ.

واعتُقل أول رئيس أسود لجنوب إفريقيا في الخامس من آب/أغسطس 1962 في شرق البلاد. وتولى سرا قيادة الكفاح المسلح لحزبه المؤتمر الوطني الإفريقي.

وقد صيغت الوثيقة الأصلية التي أصبحت صفراء وتآكلت أطرافها، باللغتين الإنكليزية والافريكانية، وهي لغة استعمارية مشتقة من الهولندية. وتم الاحتفاظ بها في أرشيف مزرعة ليليسليف في جوهانسبرغ التي ستتقاضى عائدات المزاد.