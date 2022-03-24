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موسكو: أكد زعيم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الخميس أن قواته سيطرت على مبنى بلدية مدينة ماريوبول الكبيرة في جنوب شرق أوكرانيا التي يحاصرها الجيش الروسي.

وقال قديروف عبر تطبيق تلغرام إن "الرجال أفادوا عبر الراديو أنهم حرروا مبنى إدارة ماريوبول ورفعوا علمنا هناك"، مؤكدا أن القوات الأوكرانية "تخلت عن مواقعها".

وأضاف أن وحدات روسية أخرى تتقدم بشكل موازٍ في هذه المدينة الساحلية الذي سبب قصفها دمارا واسعا. وقال "إن شاء الله ماريوبول سيتم تطهيرها بالكامل قريبا".

ورمضان قديروف الذي تنتقده منظمات غير حكومية دولية بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الشيشان، أعلن في 17 آذار/مارس أن ألف متطوع شيشاني في طريقهم للقتال في أوكرانيا.

وقال الزعيم الشيشاني الذي يقود جمهوريته الواقعة في القوقاز بقبضة من حديد، الاثنين إنه موجود في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية في مطار تم الاستيلاء عليه قرب كييف.

لم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات التي شكك فيها مسؤولون أوكرانيون.

في بداية الهجوم الروسي الذي انطلق في 24 شباط/فبراير، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر ساحة في غروزني عاصمة الشيشان، تعج بعسكريين يزعمون أنهم مستعدون للتوجه إلى أوكرانيا في أي وقت.

وقديروف المخلص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لديه ميليشيا تحت قيادته، وهي متهمة بارتكاب انتهاكات عديدة في الشيشان.