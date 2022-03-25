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ايلاف من لندن : بحثت قمة عربية رباعية بحضور سعودي في مدينة العقبة الاردنية الجمعة الازمة الاقتصادية الدولية والمشاكل الاقليمية والدولية وحلولها لصالح أمن واستقرار المنطقة.

وأجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم زيارة إلى الاردن حيث اجرى مباحثات مع عاهلها الملك عبد الله الثاني تناولت العلاقات بين بلديهما وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف الأصعدة.

كما ناقش اللقاء تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية، وسبل مواجهة تداعياتها، والتصدي لتحديات الأمن الغذائي عبر التنسيق العالي بين دول المنطقة، وبما يحقق مصالح شعوبها كما قال المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية في بيان تابعته "ايلاف".

العاهل الاردني الملك عبد الله مستقبلا الكاظمي لدى وصوله الى العقبة الجمعة 25 مارس 2022

قمة رباعية بحضور سعودي

أنعقد خلال الزيارة في مدينة العقبة (325 كم جنوب عمان) لقاء بين عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وحضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

وبحثت القمة تعزيز العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية في قطاعي الأمن الغذائي، والطاقة.

كما ناقشت التنسيق العالي، وتوسيع التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري وبما يحقق مصالح الشعوب الشقيقة في الازدهار والتنمية.

وتطرقت القمة كذلك إلى الأزمات الدولية والإقليمية، وتعزيز الجهود في وضع الحلول لها؛ من أجل أمن المنطقة واستقرارها.

قمم عراقية مصرية اردنية

كانت عمان قد احتضنت قمة عراقية مصرية اردنية في آب اغسطس عام 2020 فيما احتضنت بغداد القمة في حزيران يونيو 2021 حيث يرتبط البلدان الثلاثة بمجلس تنسيقي للتعاون المشترك لتطوير علاقاتها السياسية والامنية والاقتصادية والتجارية والطاقوية.

وهذه هي المرة الاولى التي تشارك فيها دولة الامارات في اجتماعات المجلس ولا يعرف بعد فيما اذا كانت ستنضم اليه.

وبحث قادة المجلس التنسيقي الثلاثة في قمتهم التي عقدت في بغداد مشروع "المشرق الجديد" وهو مشروع ذا أبعاد اقتصادية مهمة للمنطقة كما توصلوا الى اتفاقات وتفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية وتعليمية اضافة لملفات الطاقة والاستثمار.

وشكل البلدان الثلاثة خلال قمتهم في عمان مجلسا وزاريا تنسيقيا مشتركا يعمل على توسيع الشراكات الإستراتيجية المتعددة والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها التواصل الجغرافي للبلدان الثلاثة وتكامل المصالح بينها وذلك من خلال ثمان لجان للنقل والاستثمار والإعمار وللطاقة والصناعة وكذلك للمالية والمصرفية اضاة الى اللجان السياسية والأمنية ولجنة التعليم والشباب واللجنة الثقافية والإعلامية واللجنة الزراعية .

وتعكف هذه اللجان على العمل لانشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية وتفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري وتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية.

وتأتي هذه القمة قبيل جولة يبدأها غداً وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن في المنطقة وتشمل إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر.