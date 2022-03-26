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إيلاف من لندن: أبلغ الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا، دول الكاريبي أن أي قرارات لتصبح جمهوريات سيتم "دعمها" من المملكة المتحدة والعائلة الملكية.

وفي حديثه خلال زيارة دوق ودوقة كامبريدج إلى جزر الباهاما، قال الأمير ويليام لضيوف في حفل عشاء إنه أيًا كان المستقبل الذي يحمل الروابط بين المملكة المتحدة ودول الكاريبي "سوف يستمر".

ووجه الأمير وليام رسالة هي أوضح حتى الآن عن دول الكاريبي الأخرى التي من المحتمل أن تقطع علاقاتها مع النظام الملكي، قائلاً: "نحن نؤيد بفخر ونحترم قراراتكم بشأن مستقبلك."

وخلال جولته في منطقة البحر الكاريبي مع زوجته كيت دوقة كامبريدج، كان الأمير وليام تحت الأضواء لمعالجة قضايا مثل العبودية والتعويضات واحتمال تحول المزيد من البلدان، بما في ذلك جزر الباهاما وجامايكا وبليز، إلى جمهوريات.



العلاقات تتطور



وقال الأمير البريطاني أمام الجمهور في مأدبة عشاء أقامها الحاكم العام: "في العام المقبل، أعلم أنكم جميعًا تتطلعون للاحتفال بمرور 50 عامًا على الاستقلال - الذكرى الذهبية لكم. ومع احتفال جامايكا بمرور 60 عامًا على استقلالها هذا العام، وبليز احتفالًا بمرور 40 عامًا على الاستقلال في العام الماضي، أود أن أقول هذا: نحن نؤيد بفخر ونحترم قراراتك بشأن مستقبلك. العلاقات تتطور. الصداقة باقية".



وظل القصر الملكي البريطاني يرى دائمًا على أن أفراد العائلة الملكية يرون أنه قرار لشعوب وحكومات البلدان الفردية بشأن ما إذا كانوا يقررون قطع العلاقات مع النظام الملكي البريطاني، لكن خطاب الأمير وليام كان هو أوضح بيان علني من أحد أفراد العائلة الملكية في السنوات الأخيرة.

وفي نوفمبر الماضي، أصبحت بربادوس جمهورية، حيث حضر أمير ويلز حفل التسليم.



مطالب باعتذار



يذكر أن جولة وليام وكيت التي استمرت أسبوعًا لقيت اهتمامًا دوليًا بسبب المناقشات المعقدة الجارية في جميع عوالم الكومنولث الثلاثة، والاحتجاجات الصغيرة ضد الزيارة الملكية والمطالبات بتقديم اعتذار عن دور العائلة الملكية في تجارة الرقيق.

وبمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة، وهو سبب وجودهم في هذه الجولة، تحدث الأمير وليام وهو الثاني على خط العرش، بشغف عن أجداده.

وقال وليام: "إنه لأمر مؤثر أن ترى الإعجاب العميق بالملكة و70 عامًا من الخدمة المتفانية للكومنولث. وأعرف أيضًا أن جدي، دوق إدنبرة، كان له علاقة لطيفة متميزة مع جزر الباهاما.

الجولة الاولى



وهذه هي الجولة الأولى لوليام وكيت في منطقة البحر الكاريبي، لكنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها ويليام ناسو. متذكراً رحلة مع والدته الراحلة الأميرة ديانا، قال: "جئت إلى هنا مع والدتي عندما كنت طفلاً. تركتني الغطس حول حطام جيمس بوند قبالة ناساو أروع ذكرى لمياهك الزرقاء الجميلة. بالنسبة لصبي صغير، كنت مهووسًا بأفلام جيمس بوند 007، فقد كانت أفضل عطلة على الإطلاق ".

وقبل زيارة الجزر التي ضربها إعصار دوريان في عام 2019، شدد على الأمير وليام التزامه باستخدام ملفه الشخصي للمساعدة في معالجة أزمة المناخ وأشاد برئيس وزراء جزر الباهاما، فيليب ديفيس، على خطابه القوي في قمة المناخ COP26 في غلاسكو.

دعوة شجاعة



وقال لرئيس الوزراء: "دعوتكم للقادة لاستدعاء الشجاعة والإبداع والتصميم للنجاح حيث فشل الآخرون، صدى لدى كل أولئك الذين يريدون رؤية إجراءات أكثر قوة الآن. لقد طلبت من العالم ألا يدع إخفاقات الماضي تحد من طموح للحاضر".



وتابع الأمير البريطاني: "رئيس الوزراء - نحن على نفس الموجة بالضبط. أشاركك نفاد صبرك من أجل التغيير. وأنا أيضًا متفائل عنيد. يتمتع البشر بقدرة غير عادية على جعل المستحيل ممكنًا. أعتقد أنه مع الإلحاح والتفاؤل، يأتي العمل. لهذا السبب أسست جائزة Earthshot للبحث عن الحلول التحويلية واختيارها وتسليط الضوء عليها والتي - عند توسيع نطاقها - ستساعدنا في إصلاح كوكبنا ".



وفي وقت لاحق من يوم السبت، سيسافر وليام وكيت إلى أباكو وغراند باهاما للتعرف على الدمار الذي أحدثه الإعصار.

