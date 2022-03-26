قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



وارسو: أوضح مسؤول في البيت الأبيض ان الرئيس الأميركي جو بايدن الذي اعتبر في خطاب في وارسو مساء السبت ان نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكنه البقاء في السلطة"، لم يدع في كلامه هذا الى "تغيير النظام" في روسيا.

وقال المسؤول "ما أراد الرئيس قوله إنه لا يمكن السماح لبوتين بممارسة سلطة على جيرانه أو على المنطقة. لم يكن يتحدث عن حكم بوتين في روسيا ولا عن تغيير للنظام".