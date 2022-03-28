قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



كييف: قتل 5000 شخص على الأقل في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي الشهر الماضي، وفق ما قالت مسؤولة أوكرانية لوكالة فرانس برس الاثنين.

وقالت مستشارة الرئاسة الأوكرانية المكلفة حاليا ملف الممرات الإنسانية تيتيانا لوماكينا لفرانس برس عبر الهاتف "دُفن نحو 5000 شخص لكن عمليات الدفن توقّفت قبل 10 أيام بسبب القصف المتواصل".

وأضافت أن عدد القتلى الفعلي قد يكون وصل إلى 10 آلاف شخص، نظرًا لتقدير عدد الأشخاص العالقين تحت الركام.

وتعتبر الاحتياجات الإنسانية لأوكرانيا أكثر إلحاحًا في جنوب ماريوبول حيث قالت السلطات إن نحو 160 ألف مدني ما زالوا محاصرين من قبل القوات الروسية، وهم في أمس الحاجة إلى الطعام والماء والأدوية.

وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية إلى أن الوضع في ماريوبول "كارثي" وإن الهجوم الروسي من البر والبحر والجو حول المدينة التي كان يقطنها 450 ألف شخص "إلى غبار".