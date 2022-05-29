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دكار: صرح الرئيس السنغالي ماكي سال الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي الأحد بأنه "قلق جدا" من "تصاعد التوتر" بين رواندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، داعيا البلدين إلى "الهدوء والحوار".

وقال سال في تغريدة على تويتر "أدعو البلدين إلى الهدوء والحوار من أجل حل سلمي للأزمة، بدعم من الآليات الإقليمية والاتحاد الأفريقي".

وكانت رواندا أعلنت السبت أن متمرّدين من الكونغو الديموقراطية خطفوا اثنين من جنودها، متّهمة السلطات الحكومية الكونغولية بدعم المجموعة المسؤولة عن احتجاز الجنديين.

وجاء ذلك بعيد استدعاء السلطات الكونغولية السفير الرواندي وتعليقها رحلات الخطوط الجوية الرواندية احتجاجا على الدعم الذي تقول إن كيغالي توفّره لمتمردي "حركة 23 مارس" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وهذا الأسبوع اندلعت معارك بين القوات الكونغولية و"حركة 23 مارس" على جبهات عدة في إقليم شمال كيفو المضطرب في شرق الكونغو الديموقراطية عند الحدود مع رواندا.

ونزح 72 ألف شخص بسبب اشتباكات سجّلت مؤخرا في شرق الكونغو الديموقراطية بين الجيش ومتمردي "حركة 23 مارس"، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، محذّرة من أن الهاربين من المعارك يواجهون "عنفا مستمرا" ومنازلهم عرضة للنهب.