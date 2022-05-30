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إيلاف من لندن: في غمرة الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لاعتلائها العرش، رصدت 70 معلومة منها ما هو غير معروف في السابق عن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وحسب تلك المعلومات التي رصدتها قناة (سكاي نيوز) اللندنية، تمتلك الملكة جميع الدلافين والحيتان في المياه البريطانية، وهي كانت نجت من محاولة اغتيال، وتُعرف باسم "ماما التي تنتمي لعائلة كبيرة" في بابوا غينيا الجديدة.







في الآتي المعلومات الـ70 عن الملكة إليزابيث الثانية، بواقع واحدة عن كل سنة من سنواتها السبعين على العرش.

1. للملكة عيدا ميلاد، أحدهما في أبريل والآخر في يونيو، حيث يتم الاحتفال بأعياد الميلاد ذات السيادة مرتين إذا لم تقع أعياد الميلاد في الصيف.

2. لدى الملكة تسعة عروش ملكية، ستة في قصر باكنغهام، واثنان في وستمنستر أبي وواحد في مجلس اللوردات.



لغة فرنسية



3. تتحدث الملكة اللغة الفرنسية بطلاقة، حيث كانت تعلمها من مربيتها الفرنسية والبلجيكية.

4. أرسلت أول بريد إلكتروني لها في عام 1976 من قاعدة عسكرية.

5. قدرت صحيفة (صنداي تايمز) ثروة الملكة في قائمة أثرياء العالم 2022 بـ 370 مليون جنيه إسترليني - بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه إسترليني في عام 2021.

6. خصصت الملكة فدانًا واحدًا من الأرض في منطقة رونيميد، بمقاطعة ساري، للرئيس الأميركي جون إف كينيدي بعد اغتياله في عام 1965.

7. في أكتوبر 2021 ، رفضت الملكة جائزة الأكبر عمرا في العام Oldie of the Year لمجلة (Oldie)، حيث أخبر مساعد سكرتيرها الخاص مضيف الجائزة غايل براندريث بأن صاحبة الجلالة تعتقد با ‘مرك هو ما تشعر به.

8- في بابوا غينيا الجديدة ، حيث تشغل منصب الملكة الدستورية ، تُعرف بلغة توك بيسين المبسطة باسم "ميسيس كوين" و "ماما (الملكة) تنتمي إلى عائلة كبيرة".

9. تحمل الملكة أيضًا ألقاب سيد الإنسانية في جزيرة مان ، ودوقة نورماندي في جزر القنال الإنكليزي، ودوقة لانكستر في أرض دوقية لانكستر.

10. تمتلك كل الدلافين والحيتان في المياه البريطانية. ويعود هذا إلى قانون من عام 1324، والذي لا يزال ساريًا حتى اليوم ويعني أن المخلوقات تحمل لقب "الأسماك الملكية".

11. في عام 1981، أطلق عليها شاب يبلغ من العمر 17 عامًا رصاصة من مسدس مقلد بينما كانت تسير بالقرب من حشود على ظهور الخيل بالقرب من قصر باكنغهام. وحكم عليه بالسجن خمس سنوات وقضى ثلاثة منها.

12. بعد أشهر في دنيدن، نيوزيلندا ، صوب شاب آخر يبلغ من العمر 17 عامًا بندقيته على الملكة من مبنى بالطابق الخامس يطل على موكب، لكنه فاته. لقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

13. من بين الهدايا غير العادية التي تلقتها على مر السنين، الجاغوار والكسلان من البرازيل واثنان من القنادس السوداء من كندا. كما أنها موهوبة بعشق الأناناس والبيض والقريدس.

14. غالبًا ما يتم وضع الحيوانات الموهوبة للملكة في رعاية حديقة حيوان لندن.



أول تغريدة



15. أرسلت أول تغريدة لها على (تويتر) في عام 2014 أعلنت فيها افتتاح معرض جديد في متحف العلوم في لندن، ووقعت عليه Elizabeth R.

16. توني بلير هو أول رئيس وزراء يولد في عهد الملكة. ولد عام 1953.

17. نجحت الملكة في رفع دعوى قضائية ضد صحيفة The Sun في عام 1993 بعد أن نشرت رسالتها بمناسبة عيد الميلاد قبل يومين من بثها. وأصدرت الصحيفة اعتذارًا في الصفحة الأولى ودفعت 200 ألف جنيه إسترليني كتعويضات تم التبرع بها لمنظمة إنقاذ الطفولة.

18. لدى الملكة وسادة في غرفة جلوسها الخاصة في بالمورال مطرزة بعبارة "من الجيد أن تكون ملكة".

19. في الولائم الرسمية تكره تقديم الطعام النيء أو الأطباق الفوضوية مثل السباغيتي التي تخاطر بإحراج الأكل.

20. دفعت الملكة ضريبة الدخل لأول مرة في عام 1993 بعد مجموعة من الإصلاحات المالية للعقار الملكي في ظل رئاسة جون ميجور للوزراء.

21. كانت أول مباراة كرة قدم حضرتها هي نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لعام 1953 ، حيث تغلب بلاكبول على بولتون واندرارز 4-3.

22. أرسلت الملكة رسالة تهنئة إلى رواد فضاء أبولو 11 لأول هبوط على سطح القمر في 21 يوليو 1969. تم تصوير الرسالة بدقة وإيداعها على سطح القمر في حاوية معدنية.

23. السبب في أنها عادة ما ترتدي زيا أحادي اللون وقبعة مزخرفة هو التأكد من أنها يمكن رؤيتها وسط حشد من الناس.

24. قبل هذا العام، حضرت الملكة كل افتتاح للبرلمان باستثناء عامي 1959 و1963 عندما كانت حاملاً بالأمير أندرو والأمير إدوارد.

25- كان أكبر شخص كتبت رسالة إليه هو رجل كندي يبلغ من العمر 116 عامًا في عام 1984.



تجاوزت فيكتوريا

26. أصبحت أطول ملوك بريطانيا ولاية في 9 سبتمبر 2015، محطمة الرقم القياسي الذي سجلته سابقًا جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا.

27- كانت الملكة أول ملك بريطاني يزور الصين في عام 1986.

28- وقامت أيضاً بزيارة تاريخية إلى جمهورية أيرلندا في أيار / مايو 2011 - وهي أول زيارة يقوم بها ملك بريطاني منذ استقلال أيرلندا.

29. في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد لعام 2014 أشارت إلى زيارتها لمسرحية Game Of Thrones التي تدور أحداثها في بلفاست - لكنها قالت إن Crumlin Road Gaol "ظل واضحًا في حياتي.

33. الملكة تحب الخيول. وفازت خيولها الأصيلة بأربعة من أصل خمسة سباقات مسطحة - 1000 غينيز و 2000 غينيز وأوكس وسانت ليغر. الوحيد الذي لم تنجح فيه هو سباق خيول الديربي.

34. دخلت التاريخ الرياضي عندما أصبحت أول ملكة حاكمة تفوز بكأس رويال أسكوت الذهبية بتقديرها الأصيل في عام 2013.

35. الملكة هي أيضا مربي حمام مخلص. في عام 1990، شاركت إحدى طيورها في سباق Pau، حيث احتلت المركز الأول في القسم الخامس المفتوح ثم أطلق عليها لاحقًا اسم Sandringham Lightning.

36. لديها عملتها الخاصة، العملات الفضية المعروفة باسم مال موندي، والتي تتبرع بها للمسنين يوم خميس العهد، بين مارس وأبريل من كل عام. (أشبه بصندوق الزكاة للمحتاجين)



اموال الاحد



37. تحمل الملكة المال فقط في حقيبتها يوم الأحد للتبرع به في الكنيسة.

38. لعبت الملكة دورها في مسرحية هزلية لحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بلندن 2012 إلى جانب جيمس بوند للممثل دانيال كريغ (على الرغم من أنها لم تنزل بالمظلة في الاستاد الأولمبي).

39. في أبريل 2013 ، مُنحت جائزة BAFTA فخرية لرعايتها صناعة السينما ، وأطلق عليها لقب "فتاة بوند التي لا تنسى حتى الآن" بعد ظهورها في الأولمبياد العام السابق.

40. جلست لالتقاط الصورة الثلاثية الأبعاد الأولى والوحيدة في عام 2003.

41. استضافت الملكة أول حفل نسائي على الإطلاق في قصر باكنغهام في عام 2004. وحضر غداء Women of Achievement جيه كيه رولينغ وتويغي وكيت موس ، من بين آخرين.

42. أصبحت أول ملك كندي يفتتح البرلمان هناك في عام 1957 - وهو الثالث والعشرون للبلاد.



شغب كيبيك



43 - اندلعت أعمال شغب عندما زارت كيبيك في كندا في عام 1964 بدعم من الحركة الانفصالية في المنطقة. ولم يعد أي فرد من العائلة المالكة هناك لمدة 50 عامًا، حتى زيارة الأمير ويليام في عام 2011.

44. في عيد ميلادها الثمانين في عام 2006، دعت 2000 طفل للاحتفال معها في قصر باكنغهام.

45. وقبل يومين من ذلك، استضافت حفلة لكبار السن الآخرين الذين بلغوا الثمانين من العمر في جميع أنحاء البلاد.

46. بمناسبة اليوبيل الذهبي لها في يونيو 2002 ، استضافت أول حفلة موسيقية عامة على الإطلاق في ساحة قصر باكنغهام. وكان برنامج Party at the Palace واحدًا من أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في التاريخ مع 200 مليون مشاهد حول العالم.

قرص ذهبي



47. رأت أنها أصبحت أول ملكة تحصل على قرص ذهبي، حيث بيعت 100،000 نسخة من القرص المضغوط للحفلة في القصر في غضون أسبوع من إصدارها.

48. تم اقتحام غرفة نومها في قصر باكنغهام قبل أن تستيقظ في 9 يوليو 1982. وتم إسقاط التهم الموجهة ضد الدخيل مايكل فاغان بعد تقرير طبيب نفسي.

49. أصبحت أول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام اجتماع مشترك لكونغرس الولايات المتحدة في عام 1991، بعد انتصار التحالف في حرب الخليج.

50- مع ولادة الأمير أندرو في عام 1960، أصبحت الملكة أول ملكة تنجب طفلاً منذ الملكة فيكتوريا.

51. تخلت الملكة عن القيادة على الطرق العامة في مارس 2019، على الرغم من أنها لم تكن بحاجة مطلقًا إلى رخصة لأنها صادرة باسمها.

52. هي معروفة بمودة باسم "غان غان" من قبل الأمير جورج ، بحسب دوقة كامبريدج. تم استخدام المصطلح لوصف الجدات في العائلة المالكة لأجيال.

53- أجرت جراحة في ركبتيها عام 2003.

54. كانت الملكة أول ملكة تحضر اجتماعاً لمجلس الوزراء منذ أكثر من 100 عام عندما انضمت إلى ديفيد كاميرون في اجتماع واحد في ديسمبر 2012 بمناسبة نهاية عام اليوبيل الماسي لها.

55. دخلت التاريخ في عام 1982 عندما أصبح البابا يوحنا بولس الثاني أول من استقبله ملك بريطاني منذ 450 عامًا.



الملكة الأربعون



56- إليزابيث الثانية هي الملكة الأربعون منذ أن حصل ويليام الفاتح على تاج إنكلترا عام 1066.

57. هي الملكة الوحيدة التي احتفلت بالذكرى السنوية للزواج الماسي أو البلاتيني.

58. لعبت ثماني ممثلات على الأقل دورها في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية ، آخرها أوليفيا كولمان في The Crown.

59. في عام 1993 افتتحت قصر باكنغهام للسائحين في الصيف كجزء من حملة لتحديث صورتها.

60. المرة الوحيدة التي تم مقاطعتها في جولة خارجية كانت في عام 1974 في أستراليا عندما دعا إدوارد هيث إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة.

61- كانت إليزابيث الثانية سادس امرأة تتولى العرش في التاريخ البريطاني.

62. تبرعت الملكة لنحو 40 حيواناً و90 منظمة طبية وصحية.

63. لقد بثت رسالة عيد الميلاد إلى الدولة والكومنولث كل عام من حكمها باستثناء عام 1969 ، عندما تم بث فيلم وثائقي بعنوان العائلة المالكة بدلاً من ذلك.

64. استخدمت الملكة اليخت الملكي البريطاني للعديد من جولاتها التي قطعت أكثر من مليون ميل لأداء مهامها الرسمية.



أول جولة



65. قامت بأول جولة ملكية لها مع دوق إدنبرة في جولة في أستراليا ونيوزيلندا في عام 1970 - تم تقديمها للسماح لهم بمقابلة المزيد من الأشخاص وليس المسؤولين فقط.

66 - أطلقت الملكة الموقع الرسمي للنظام الملكي البريطاني في عام 1997.

67. في عام 2007 ، تم الكشف عن قناة العائلة المالكة الرسمية على YouTube ، وسرعان ما تلاها موقع ملكي على Twitter (2009) ، وصفحة Flickr (2010) وصفحة Facebook (أيضًا 2010).

68. شاركت الملكة في أول مكالمة هاتفية لها على Zoom في يونيو 2020. مع استمرار القيود المفروضة على فيروس كورونا، تحدثت تقريبًا إلى مقدمي الرعاية مع الأميرة آن للاحتفال بأسبوع مقدمي الرعاية.

69. في عام 1953، بثت رسالتها بمناسبة عيد الميلاد في الخارج لأول مرة من نيوزيلندا.

70- لم تسافر إلى الخارج منذ رحلتها إلى ألمانيا ومالطا عام 2015.

