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إيلاف من لندن: مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على توليها العرش، أصبحت الملكة إليزابيث الثانية حجر الزاوية في هندسة مداميك الأمة البريطانية، وهي أكدت قدرتها في تثبيت صورة الدولة بشكل قوي وفي مكانها الطبيعي.

وفي عام 2002، في خطاب بمناسبة اليوبيل الذهبي لها، قالت الملكة إنها رأت أن دورها هو "توجيه هذه المملكة خلال الأوقات المتغيرة". واعترفت قائلة: "أصبح التغيير أمرًا ثابتًا، وأصبحت إدارته نظامًا موسعًا".

وتمثل هذه الكلمات التحدي الذي وضعته الملكة لنفسها: لجعل الاتساق والثبات هما الصفات الرئيسية لعهدها، وتلميع صورتها كملكة موثوقة ومخلصة.

بداية جديدة

كانت تبلغ من العمر 27 عامًا فقط عند تتويجها عام 1953، وتم تقديمها للعالم كبداية جديدة لمملكة فقيرة وإمبراطوريتها المتداعية. وقالت "لم نعد قوة إمبراطورية، لقد تعاملنا مع ما يعنيه هذا لأنفسنا ولعلاقاتنا مع بقية العالم".

وألقت دعمها وراء دول الكومنولث، التي جمعت بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة. وأوضحت الملكة في رسالتها بمناسبة عيد الميلاد عام 1953 أن "الكومنولث لا يشبه إمبراطوريات الماضي. إنه مفهوم جديد تمامًا، مبني على أعلى صفات روح الإنسان: الصداقة والولاء والرغبة في الحرية والسلام ".

ويقول تقرير لـ(بي بي سي): كانت هذه الملكة تدرك أن النظام الملكي والبلد بحاجة إلى التكيف مع حساسيات ما بعد الحرب، وقيم المساواة والاستقلال الدوليين، ومع تراجع الاستعمار.

مخاطرة

وكان هناك بعض المخاطرة في السماح لنفسها بأن تصبح الشخصية الرئيسية لهذه المنظمة الجديدة. وبالنسبة للبعض، كان الكومنولث يرمز إلى تراجع نفوذ بريطانيا في العالم. وتزامنت سنوات الملكة الألى في الحكم أيضًا مع التوترات حول وصول المهاجرين من المستعمرات السابقة إلى المملكة المتحدة.

لكن حماس الملكة لم يضعف. ووعدت قائلة: "لهذا المفهوم الجديد للشراكة المتساوية بين الأمم والأجناس، سأمنح نفسي قلبيًا وروحًا كل يوم في حياتي".

أوقات عصيبة

في عام 1974، وهو عام الأسبوع الذي استمر ثلاثة أيام، والتضخم الهائل، وانتخابات عامة لمرتين وحملة قصف الجيش الجمهوري الأيرلندي على البر الرئيسي البريطاني، رأت الملكة دورها مرة أخرى كقائد عام.

وقالت: "نسمع الكثير عن مشاكلنا، عن الفتنة والخلاف وحول عدم اليقين بشأن مستقبلنا، رسالتي اليوم هي رسالة تشجيع وأمل".

وفي بريطانيا الممزقة في السبعينيات، احتاجت الملكة إلى أن يُنظر إلى كلماتها وأفعالها على أنها محايدة وغير متحيزة. وبهذا توصلت إلى القيم الأبدية التي قامت عليها فلسفتها.

النوايا الحسنة

وقالت "النوايا الحسنة خير من الاستياء، والتسامح خير من الانتقام ، والرحمة خير من الغضب".

قد يبدو الكلام على الورق ساذجًا. لكن هذه هي المُثل التي أظهرتها الملكة طوال حياتها. قد يأمل البعض في الحصول على وميض من العاطفة الخام أو لمحة غير مكتوبة عن آرائها، لكن إليزابيث الثانية كانت دائمًا حريصة على أن تبدو متوقعة.

وبوحي من إيمانها المسيحي، انتهزت الملكة اليزابيث الثانية، كل فرصة لتشجيع الناس على إيجاد الخير في العالم. وفي عام 1978، وهو عام آخر من العنف والخلاف في المملكة المتحدة، حاولت الملكة رفع معنويات أمتها.

وقالت: "ليس من السهل أن تكون مرحًا وبناءً عندما توحي الأشياء من حولنا بعكس ذلك". وأضافت: "لكن التخلي عن هذا الجهد سيعني، كما كان إطفاء الأمل بغد أفضل. حتى لو بدت المشاكل ساحقة، هناك دائمًا مجال للتفاؤل."

جدار برلين

ومع سقوط جدار برلين في عام 1989، شعرت الملكة أنه من الصواب تذكير رعاياها بمسؤولياتهم أثناء التغيير الجسيم، ومخاطر الانتصار.

وقالت: "نحن، الذين ندعي أننا من العالم الحر، يجب أن نفحص ما نعنيه حقًا بالحرية، وكيف يمكننا المساعدة في ضمان وجودها لتبقى".

بعد اثني عشر عامًا (2001)، هز رعب الحادي عشر من سبتمبر العالم ، وسعت الملكة أيضًا لتشجيع المصالحة والتسامح، وحينها قالت: "يحتاج كل واحد منا إلى الإيمان بقيمة كل ما هو جيد وصادق ؛ نحن بحاجة إلى السماح لهذا الاعتقاد بأن يقود أعمالنا ويؤثر عليها".

فضيحة ومأساة

في عام 1992، بعد أن شهدت انهيار الزواج وطلاق اثنين من أطفالها وحريق مروّع في منزلها في وندسور، اعترفت الملكة بأن العام كان عامًا صعبًا، لقد كان "عامها المروع".

كانت فترة أزمة وفضيحة للعائلة المالكة، حيث تعرضت سمعتها لأضرار كبيرة، كان رد الملكة أن تستمر في فعل ما كانت تفعله دائمًا ، والابتعاد عن المعركة ومحاولة "تصفية الزوال من الدائم" ، كما قالت لاحقًا.

الاعتدال

وعكست الملكة أن "المسافة" يمكن أن "تضفي بعدًا إضافيًا على الحكم، مما يمنحها خميرة من الاعتدال والرحمة - حتى الحكمة - التي تفتقر أحيانًا إلى ردود أفعال أولئك الذين مهمتهم في الحياة هي تقديم آراء فورية. "

كان ردها على الأزمة هو التفكير في المدى الطويل: ليس عناوين الأخبار في يوم واحد ولا صعوبات العام، ولا حتى التحديات الكبرى للعهد، ولكن فترة زمنية تمتد لقرون.

وقالت الملكة، مغلفة بدقة فلسفتها الشخصية: "القيم التقليدية المحفورة عبر تاريخنا تجعلنا جيدًا في عصر التغيير هذا".

وكانت وفاة الأميرة ديانا، أميرة ويلز، في حادث سيارة عام 1997، تسببت في اندلاع موجة من المعاناة العامة، الأمر الذي شكل ضغطا هائلا على أفراد العائلة المالكة. كانت هناك مطالب بأن تشارك الملكة حزنها الشخصي مع العالم.

وخاطبت الأمة

وبقيت الأسرة الملكية في البداية في قصر بالمورال مع أحفادها، وتجاهلت الملكة دعواتها لمخاطبة البلاد. بعد ستة أيام من وفاة ديانا، عادت إلى لندن وتحدثت مباشرة إلى الأمة مرتدية ملابس الجنازة السوداء.

وقالت: "لقد شعرنا جميعًا بهذه المشاعر في هذه الأيام القليلة الماضية. لذا، فإن ما أقوله لكم الآن، بصفتي ملكة وجدة، أقوله من قلبي".

لربما كانت المرة الوحيدة في عهدها، سمحت بأن يصبح الدورين المميزين غير واضحين - الملك العام والجدة الخاصة تتحدث كواحد لشرح سبب بقائها في اسكتلندا.

وأوضحت: "هذا الأسبوع في قصر بالمورال، كنا نحاول جميعًا مساعدة ويليام وهاري على التكيف مع الخسارة المدمرة التي عانوا منها وبقيتنا".

حتى في هذا الخطاب الخاص عشية جنازة ديانا، حافظت الملكة على مسافة عاطفية، ووفية لقناعها بالكيفية التي يجب أن يتصرف بها الملك. لكنها كانت مخاطرة في مجتمع يساوي بشكل متزايد بين الأصالة وارتداء قلبك على جعبتك.

القيم الخالدة

لقد كانت مقامرة آتت أكلها. وبحلول وقت اليوبيل الماسي لها في عام 2012، احتلت الملكة مكانة لا يمكن تعويضها في قلب الأمة.

طوال فترة حكمها وحتى خلال أصعب الأوقات بالنسبة للعائلة المالكة، لم تجتذب الجمهورية أبدًا دعمًا كبيرًا في المملكة المتحدة. لقد حدد الناس في الملكة أصالة تقوم على الاتساق. مهما كانت المشاكل وخيبات الأمل التي واجهتها، كانت الملكة دائمًا وفية لقيمها ومبادئها.

الآن تحتفل الملكة باليوبيل البلاتيني، الملك البريطاني الأول والوحيد الذي وصل إلى هذا الإنجاز. إنها لحظة غير عادية لها وللبلد.

لكن الملكة ستفكر بلا شك في القيم الخالدة التي دعمت نهجها: الحضور اللطيف والمدروس والمطمئن الذي كانت عليه في حياة أمتها، مما يسهل عملية التغيير للمواطنين العاديين في جميع أنحاء البلاد.

وفي الأخير، فإنه بالنسبة للملكة، لطالما كان "إيقاع الحياة المنتظم والمستحق" هو المهم حقًا.