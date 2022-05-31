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اسطنبول: أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الثلاثاء أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتوجه إلى تركيا في الثامن من حزيران/يونيو لمناقشة إنشاء "ممرات آمنة" لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال الوزير التركي إن "لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من حزيران/يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب. إنها المسألة الأهم". وأشار تشاوش أوغلو إلى أنه يعتزم "إنشاء مركز مراقبة للممرات في اسطنبول".