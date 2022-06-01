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إيلاف من لندن: قال أحدث استطلاع رأي إن أكثر من 40٪ من البريطانيين يحبون الملكة لأنها رمز لما هو جيد لبريطانيا وتمثل الأمة جيدًا على المسرح العالمي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته مجموعة البحث إبسوس IPSOS، قالت نسبة (39٪) إن الملكة شخص يوحد الناس في جميع أنحاء بريطانيا، بينما يصفها حوالي الثلث بأنها قوية (35٪) وتقول ما نسبته (33٪) إنها قادرة، بينما ترى نسبة 29% غنها صاحبة حكم سليم.

وجاء الاستطلاع الذي شمل عددا من أفراد الأسرة الملكية البريطانية، بمناسبة الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لجلوس الملكة إليزابيث الثانية على العرش,

دوقة كامبريدج

وبموجب الاستطلاع أصبحت كيت دوقة كامبريدج زوجة الأمير وليام، الآن ثاني أكثر أفراد الأسرة شعبية، حيث صوت 32٪ من الأمة لصالحها.

ووجد الاستطلاع أن البريطانيين هم الأكثر احتمالاً أن ينظروا إلى كيت ميدلتون على أنها حديثة وممثلة جيدة لبريطانيا العظمى وقادرة. وقال ثلاثة من كل 10 إنها تتمتع بشخصية كبيرة (30٪) بينما قالت 29٪ إنها قلقة بشأن أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها في بريطانيا.

وعلى الرغم من أن إحساسها الملحوظ بالأزياء على نطاق واسع، إلا أن 6 ٪ فقط قالوا إنها تتميز بالأناقة أكثر من الجوهر.

وجاء دوق كامبريدج الأمير ويليام النجل الأكبر لوي العهد "الثاني على خط العرش" هو ثالث أشهر أفراد العائلة الملكية، حيث اختاره 28٪، وقال ما مجموعه ثلاثة من كل 10 (30٪) أن دوق كامبريدج يمنحهم الثقة في مستقبل بريطانيا.

كما تم الاعتراف به من قبل 27 ٪ من الأمة كشخص يوحد الناس في جميع أنحاء البلاد.

ملك جيد

وتماشياً مع موقعه في استطلاعات الرأي السابقة، أفاد 14٪ فقط أن الأمير تشارلز هو العضو المفضل لديهم في العائلة المالكة. وعلى الرغم من ذلك، ما زال نصف البريطانيين يتوقعون منه أن يكون ملكًا جيدًا.

لكن ما مجموعه 23٪ قالوا إنه بعيد عن الناس العاديين، و 19٪ فقط وصفوه بأنه قادر.

بحسب الاستطلاع، تراجعت شعبية الأمير هاري دوق ساسكس، النجل الثاني لولي العهد، بين الجمهور البريطاني في السنوات الأخيرة، حيث صوت 11٪ فقط من الناس له على أنه المفضل لديهم.

ووصفه ربع من جرى معهم الاستطلاع بأنه حداثي، لكن ما يقرب من (22٪) قالوا إنه بعيد عن التواصل مع الناس العاديين. قال شخص واحد من كل خمسة أشخاص إنه يتمتع بشخصية كبيرة.

كاميلا

إلى ذلك، قال 9 ٪ فقط من الناس إن كاميلا زوجة ولي العهد، هي ملكتهم المفضلة، مع الخصائص التي يرجح أن يربطها الجمهور بكونها تقليدية (26 ٪) وقادرة (17 ٪).

ومع ذلك، فإن الكثير من الناس غير متأكدين بشأن الدوقة، حيث لم يختار 14٪ أيًا من الخيارات لوصفها و18٪ قالوا إنهم لا يعرفون.

وفي الأخير، كشف الاستطلاع أن ميغان ميركل زوجة الأمير هاري، هي الأقل شهرة بين أفراد العائلة الملكية، حيث فقط 6٪ اختاروها على أنها المفضلة لديهم.

وقال ما يقرب من ربع الأشخاص إن الدوقة ليست على اتصال بالناس العاديين ووصفها 23٪ بأنها "أكثر أناقة من الجوهر". لكن ما مجموعه 14٪ قالوا إنها قلقة من التمييز والظلم في المجتمع.