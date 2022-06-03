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واشنطن: أصيب خمسة أشخاص الخميس جراء إطلاق نار في مقبرة بولاية ويسكونسن شمال الولايات المتحدة أثناء دفن رجل قتِل أواخر أيار/مايو بأيدي الشرطة، وفق ما أفادت قوات الأمن وقناة محلية.

وقالت الشرطة في مدينة راسين الواقعة على ضفاف بحيرة ميشيغان "أطلِقت أعيرة نارية عدة" في المقبرة الساعة 14,26 بالتوقيت المحلي (19,26 ت غ).

أسفر إطلاق النار عن إصابة خمسة أشخاص، ووقع خلال جنازة رجل قتلته الشرطة في أيار/مايو، وفق ما قالت عائلته لقناة "تي إم جاي 4" موضحة أن بين الجرحى أقارب للراحل.

وقُتل الشاب الأسود داشونتاي كينغ (37 عاما) برصاص الشرطة في 20 أيار/مايو أثناء هروبه من عناصر أمن شاهدوه يحمل مسدسا.

مستشفى

حصلت وقائع الخميس غداة إطلاق نار في مستشفى في تولسا بولاية أوكلاهوما (جنوب شرق) أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وبعد أقل من عشرة أيام على مذبحة راح ضحيتها 19 طفلاً ومعلمتان في مدرسة في يوفالدي بولاية تكساس.

من المقرر أن يلقي الرئيس الأميركي جو بايدن كلمة الساعة 19,30 مساء (23,30 ت غ) للتحدث عن "ضرورة أن يسنّ الكونغرس قوانين بناء على الحسّ السليم للتصدي لتفشي العنف باستخدام الأسلحة النارية".

منذ مذبحة يوفالدي، وقع أكثر من عشرين حادث إطلاق نار سقط خلاله كثير من الضحايا في الولايات المتحدة، وفق منظمة "غان فايولنس آركايف".