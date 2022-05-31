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دراسة جديدة من جامعة برينستون تنذر بأخبار سيئة للديمقراطية الأميركية: لم تعد موجودة.

إيلاف من بيروت: في جواب على السؤال "من يحكم حقًا؟"، يجادل الباحثان مارتن جيلينز وبنجامين آي بيج بأنه خلال العقود القليلة الماضية تحول النظام السياسي في أميركا ببطء من ديمقراطية إلى حكم الأقلية، حيث تتمتع النخب الثرية بأكبر قدر من القوة.

باستخدام البيانات المستمدة من أكثر من 1800 مبادرة سياسية مختلفة من 1981 إلى 2002، خلص الاثنان إلى أن الأفراد الأثرياء والمرتبطين جيدًا على الساحة السياسية الآن يقودون اتجاه البلاد، بغض النظر عن أو حتى ضد إرادة غالبية الناخبين.

"النقطة المركزية التي تظهر من بحثنا هي أن النخب الاقتصادية والمجموعات المنظمة التي تمثل المصالح التجارية لها تأثيرات مستقلة كبيرة على سياسة الحكومة الأميركية"، كما كتبوا، "في حين أن مجموعات المصالح الجماهيرية والمواطنين العاديين ليس لديهم تأثير مستقل أو يكون له تأثير ضئيل".

كإيضاح واحد، يقارن جيلينز وبيج التفضيلات السياسية للأميركيين في الشريحة المئوية الخمسين من الدخل بتفضيلات الأميركيين في الشريحة المئوية التسعين، إضافة إلى جماعات الضغط أو مجموعات الأعمال الكبرى. وجدوا أن الحكومة - سواء كانت جمهورية أو ديمقراطية - تتبع في الأغلب تفضيلات المجموعة الأخيرة بدلًا من الأولى.

تشير الأبحاث إلى أن هذا ليس تطورًا جديدًا بسبب قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي سمحت بمزيد من الأموال في السياسة، مثل Citizens United أو حكم هذا الشهر في قضية McCutcheon v. FEC . كما تشير البيانات التي تعود إلى الثمانينيات، كان هذا اتجاهًا طويل المدى، وبالتالي يصعب على معظم الناس إدراكه، ناهيك عن عكسه.

قد يلاحظ "المواطنون العاديون" غالبًا أنهم "يفوزون" (بالحصول على نتائج السياسة المفضلة لديهم) حتى لو لم يكن لديهم أي تأثير مستقل على الإطلاق على صنع السياسات، إذا كانت النخب (التي يتفقون معها غالبًا) تسود".



أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "توكينغ بوينتس ميمو"