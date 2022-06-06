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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل أولى صواريخها بعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من تهديد روسيا للغرب.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن نظام الإطلاق الصاروخي M270 سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد روسيا. ولم تؤكد الحكومة عدد الأسلحة التي سيتم إرسالها، لكن بي بي سي علمت أنها ستكون ثلاثة في البداية.

ويأتي القرار البريطاني بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها تزود أيضًا بنظام صاروخي.



وكانت الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لإرسال نظامها الصاروخي M142 عالي الحركة (HIMARS) أثارت غضب موسكو بالفعل وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأحد بتوسيع قائمة الأهداف التي ستهاجمها روسيا في أوكرانيا ردًا على ذلك.

وقالت حكومة المملكة المتحدة إن الجيش الأوكراني سيتلقى تدريبًا في المملكة المتحدة على كيفية استخدام قاذفات الصواريخ.

ويمكن لنظام الصواريخ متعدد الإطلاق إطلاق 12 صاروخًا أرض - أرض في غضون دقيقة ويمكنه ضرب أهداف في نطاق 50 ميلاً (80 كيلومترًا) بدقة متناهية - أبعد بكثير مما تمتلكه المدفعية الأوكرانية حاليًا.

دور قيادي



وقال وزير الدفاع بن والاس إن المملكة المتحدة تقوم بدور قيادي في إمداد القوات الأوكرانية "بالأسلحة الحيوية التي يحتاجونها للدفاع عن بلادهم من الغزو غير المبرر".

وأضاف: "مع تغير التكتيكات الروسية، يجب أن يتغير دعمنا لأوكرانيا. ستمكّن أنظمة الإطلاق المتعددة الصاروخية عالية القدرة أصدقائنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل من الاستخدام الوحشي للمدفعية بعيدة المدى، التي استخدمتها قوات بوتين بشكل عشوائي لهدم المدن بالأرض."



وقادت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الطريق في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، لكن منحها صواريخ متطورة بعيدة المدى يمثل تحولًا كبيرًا، حسبما قال مراسل شؤون الدفاع في بي بي سي ، جوناثان بيل.

وأضاف أن هذا اعتراف أيضًا بأن أوكرانيا تكافح من أجل التنافس ضد ترسانة المدفعية الروسية الضخمة.

قاذفات أميركية



وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها ستزود أوكرانيا بأربع قاذفات صواريخ متعددة من طراز HIMARS بعد تلقي ضمانات بأنها ستستخدم لأغراض دفاعية فقط وليس لضرب أهداف داخل روسيا. ينطبق نفس القيد على استخدام نظام M270 في المملكة المتحدة.

وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي يوم الأحد، قال بوتين: "بشكل عام، كل هذه الجلبة حول إمدادات الأسلحة الإضافية، في رأيي، لها هدف واحد فقط - إطالة الصراع المسلح لأطول فترة ممكنة."

وقال الرئيس الروسي إنه في حالة وصول صواريخ ذات مدى أطول إلى أوكرانيا، فإن بلاده "ستتوصل إلى استنتاجات مناسبة" و "ستضرب تلك الأهداف التي لم نضربها بعد".

انفجارات كييف



وجاء التحذير في الوقت الذي هزت فيه انفجارات أجزاء من كييف يوم الأحد في أول هجوم على العاصمة منذ أسابيع، فيما يستمر القتال العنيف للسيطرة على البلدات والمدن الرئيسية في منطقة دونباس الشرقية.

وسلمت المملكة المتحدة أيضًا أكثر من 5000 من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات من الجيل التالي - المعروفة باسم Nlaw - والتي يعتقد المحللون أنها كانت حاسمة بالنسبة لأوكرانيا لصد الهجمات البرية الروسية منذ بدء الحرب.



وتشمل أنظمة الأسلحة الأخرى التي قدمتها الحكومة صواريخ Brimstone 1 قصيرة المدى، والمركبات المدرعة Mastiff وأنظمة الدفاع الجوي الصاروخية Starstreak - مع تكلفة الدعم العسكري الشامل لأوكرانيا 750 مليون جنيه إسترليني حتى الآن، كما قالت الحكومة البريطانية.

وتعهدت عدة دول أخرى بإرسال أسلحة متطورة إلى أوكرانيا. وعدت ألمانيا بإرسال أحدث أنظمة دفاعها الجوي - Iris-T - لتمكين أوكرانيا من حماية مدينة بأكملها من الهجمات الجوية الروسية.

