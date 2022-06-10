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نيويورك: تلقى موظفان في الشركة الأميركية المنتجة لشوكولا "مارس" رعاية طبية بعد سقوطهما بصورة غامضة... في وعاء ضخم من الشوكولا، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس فى مصنع تابع لمجموعة "مارس ريغلي" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية بولاية بنسلفانيا فى شمال شرق الولايات المتحدة.

وبحسب قناتي "فوكس نيوز" و"سي ان ان"، تم إنقاذ شخصين ونقلهما إلى المستشفى بعد سقوطهما في وعاء عملاق مليء بالشوكولا تابع للشركة.

ولم يتم تقديم مزيد من التفاصيل حول سبب وجود هذين الموظفين في مثل هذه الوضعية السيئة التي حالت دون تمكنهما من إخراج نفسيهما من الوعاء المليء بالكاكاو.

نقلت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات الطوارئ قولها إن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع فتحة في هيكل الخزان لإخراجهما في أسرع وقت ممكن.

ولم يرد القسم الإعلامي في "مارس" على طلبات وكالة فرانس برس للاستيضاح حول الحادثة، كما لم تقدم الشركة أي تفاصيل لوسائل الإعلام المحلية حول الحالة الصحية للموظفين.

وتقدّم المجموعة المصنعة للمنتجات في الشركة، ومن بين أشهر علاماتها التجارية شوكولا وحلويات "مارس"، و"ريغلي" (علكة)، و"سنيكرز"، و"ميلكي واي" و"إم أند إمز"، بالإضافة إلى أرزّ "أنكل بنز" وطعام الكلاب "رويال كانين"، نفسها على أنها الشركة الرائدة عالمياً في صناعة الشوكولا والعلكة. ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار، ويعمل فيها نحو مئة ألف موظف.