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إيلاف من لندن: قال مسؤول قضائي دولي سابق إن البريطانيين المحكومين بالإعدام ليسا مرتزقة، بينما دافعت موسكوعن الحكم باعتباره يستند إلى قوانين وتشريعات جمهورية دونيتسك.

وقال وزر الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الحكم بإعدام مرتزقة أجانب كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية يستند إلى تشريعات جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن الجرائم ارتكبت على أراضي جمهورية دونيتسك. ما عدا ذلك فهو مجرد تكهنات، الأفضل عدم التدخل في عمل نظام القضاء وإنفاذ القانون لجمهورية دونيتسك الشعبية".

وصدر أمس الخميس حكم في دونيتسك، على ثلاثة أجانب تم أسرهم في مدينة ماريوبول بالإعدام، وهم المواطنان البريطانيان شون بينر وأيدن أسلين، وكذلك المواطن المغربي سعدون إبراهيم.

بحسب وسائل الإعلام الروسية، "أقر الثلاثة بأنهم مذنبون في العدوان المسلح الأوكراني الهادف إلى الاستيلاء على السلطة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

كما أقر أسلين، بأنه مذنب بموجب المادة "الخضوع للتدريب لغرض القيام بأنشطة إرهابية"، ووفقا لقوانين دونيتسك، يمكن الطعن في الحكم في غضون شهر.

كلام غولدستون

على صلة، تحدث ريتشارد غولدستون، المدعي العام الأول للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا، إلى قناة (سكاي نيوز) عن الرجلين البريطانيين اللذين التحقا بالجيش الأوكراني ولكنهما حُكم عليهما الآن بالإعدام في دونباس، وشكك في أساس إدانة الرجلين كمرتزقة.

وقال "في الحالة التي نتعامل معها في الوقت الحالي، يبدو لي أننا لا نتعامل مع مرتزقة على الإطلاق، "كما أفهم ، كان كلا البريطانيين أعضاء في مشاة البحرية كجيش نظامي لأوكرانيا ويعيشان في أوكرانيا منذ عام 2018. وتشير معظم التعليقات إلى أنه ينبغي منحهم حماية أسرى الحرب العاديين بموجب القانون الدولي".

مقايضة

وقال إنه من المحتمل أن يتم تأمين إطلاق سراح الرجلين من خلال "مقايضة هؤلاء السجناء بالسجناء على الجانب الآخر".

وقال إن محاكمة الرجال "تبدو لي وكأنها تذكرنا بالمحاكمات الصورية للمساعدة الضعيفة خلال الحرب الباردة في الاتحاد السوفيتي، ليس هناك شرعية".

وأضاف: "إذا تم، على سبيل المثال إعدامهم، فإن الأشخاص المذنبين بارتكاب ذلك، إذا أمكن تحديد هويتهم، سيكونون مذنبين بارتكاب جرائم حرب".

ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن محاكمة فلاديمير بوتين بنجاح على جرائم الحرب، قال: "لا أعتقد أن ذلك سيكون صعبًا على الإطلاق. أعتقد أنه من الواضح أنه مذنب بارتكاب جريمة العدوان على أساس مسؤولية القيادة. وربما يكون مذنبًا. من جرائم الحرب الأخرى التي ارتكبتها بلا شك القوات الروسية في أوكرانيا ".

وتابع: "لكن طالما بقي رئيسًا، حتى لو وجهت إليه تهمة في أي نوع من المحاكم الدولية، فهذا يعني فعليًا أنه إذا لم يغادر روسيا، فلن يحاكم أبدًا".