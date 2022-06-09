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يميل نموذج القائد الأعلى للأنظمة الاستبدادية إلى إنتاج جيوش تتمثل مهمتها الأساسية في التأثير في الحروب لا كسبها.

إيلاف من بيروت: منذ بداية غزو أوكرانيا، راقبنا تخلف القوات الروسية بذهول متزايد. تعد مجالات القيادة والحوسبة والحرب التي تتمحور حول الشبكة ضرورية للغاية للقتال الحديث، لكن روسيا، على الرغم من تطويرها بعض الأنظمة المتقدمة، لم تظهر تمكنًا في أي منها.

خلال حملة أوكرانيا، كان هناك القليل من الأدلة على تبادل البيانات المحوسبة أو استخدام الخرائط الرقمية - ولا حتى نظام GPS العسكري / نظام الملاحة Glonass - بين القوات الروسية، مع استثناءات قليلة. يبدو أن نظام القيادة الروسي بأكمله يعتمد على الاتصالات الصوتية التقليدية من حقبة الحرب العالمية الثانية، والقليل منها مشفر. كانت معظم الاتصالات مفتوحة للغاية بحيث يمكن أي شخص لديه ماسح تجاري الاستماع إليها.

حتى في المستويات العليا، فإن أجهزة الراديو التناظرية شائعة. تحتوي مركبات القيادة على جداول خرائط مميزة بأقلام ملونة. يتم إجراء معظم الاتصالات بالصوت، وأحيانًا بمفتاح مورس، ونادرًا ما يتم ذلك بالرسائل النصية القصيرة. كانت النتيجة فشلًا مطلقًا لما قدر الكثيرون أنه "عملية عسكرية خاصة" تنتهي في خمسة أيام. كانت الخسائر في الرجال والمعدات عالية وكانت الروح المعنوية في الحضيض، حيث تخلى الجنود الروس في كثير من الأحيان عن المعدات عند نفاد الوقود. أصبحت صور الجرارات الأوكرانية وهي تسحب المركبات المدرعة وأنظمة الدفاع الجوي الروسية باهظة الثمن صورة رمزية مبكرة للمقاومة ومصدرًا دائمًا للفكاهة.

تطلب انهيار الاتصالات الواسع النطاق من القادة الروس رفيعي المستوى زيارة الجبهة بشكل متكرر وإصدار الأوامر شخصيًا. نتيجة لذلك، تم الإبلاغ عن مقتل 12 جنرالًا روسيًا حتى الآن، إضافة إلى عدد من الضباط من رتبة قيادية أقل. الأهم من ذلك، فقد اضطرت روسيا للتخلي عن هدفها الأولي المتمثل في الاستيلاء على كييف، وإعادة تموضع قواتها لتوسيع وتأمين منطقة دونباس في الشرق وخارج شبه جزيرة القرم في الجنوب. ويبقى أن نرى ما إذا كان تضييق نطاق الصراع إلى جبهات أكثر تقييدًا سيكون ضمن قدرات القيادة والسيطرة الروسية.

لا مكانة للإلكترونيات

السؤال الكبير هو: لماذا كان نهج روسيا الحربي في أوكرانيا بدائيًا للغاية، حتى بمعاييرها الخاصة؟ تحظى الوسائل التقنية الروسية بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم، أقله على الورق؛ تُظهر معارض الصناعة الدفاعية وكتالوجات تصدير الأسلحة الكثير من أنظمة القيادة والسيطرة الإلكترونية عالية التقنية المعروضة للبيع. أين هذه الأنظمة في نظام المعركة الروسي؟

الجواب الذي لا مفر منه هو أن المهمة الأساسية للقوات المسلحة الروسية هي نقل قوة النظام ومكانته، وليس إظهار فعاليته في ساحة المعركة. يمكن استعراض الدبابات وقاذفات الصواريخ بفخر خلال استعراض الميدان الأحمر، ولكن ماذا عن شبكة القيادة والسيطرة والاتصالات والكمبيوتر والمعلومات الرقمية (C4I)؟ هل يمكن عرضها؟ هل يمكن إظهارها كمصدر قوة للتغلب على الجيران والأعداء المحتملين؟ هل ستثير إعجاب الصحفيين والمراقبين الأجانب؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يبدو أن القيادة الروسية تهتم بذلك.

لذلك، على الرغم من حقيقة أن الصناعة الروسية قد طورت أنظمة إدارة قتال شبكية يمكن أن تلبي بعض متطلبات ساحة المعركة، فإن إنتاج هذه الأنظمة ونشرها في الميدان بطيء للغاية. ونتيجة لذلك، فإن القوات المسلحة الروسية تعج بالدبابات وقاذفات الصواريخ والقاذفات المقاتلة والطرادات، لكنها تعمل بمستويات منخفضة جداً من الكفاءة والفعالية. كتب خبراء في معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية في المملكة المتحدة:"إن حالة الاتصالات [الروسية] التي تبدو محفوفة بالمخاطر تخلق فرصة للقوات الأوكرانية. يمكن استغلال الانضباط المتراخي في الاتصالات والقصور في COMSEC / TRANSEC من قبل كوادر الحرب الإلكترونية الأوكرانية ". (COMSEC هو مصطلح عسكري للاتصالات الآمنة (المشفرة)، بينما TRANSEC هي نقل آمن للبيانات). وبعبارة أخرى، فإن الطبيعة البدائية لقوات الهجوم الروسية جعلتها عرضة للخطر.

الفساد خارج الرفاهية

سبب آخر للحالة البدائية للقوات الروسية هو أن الفساد يصيب الكثير من عمليات نشر المعدات الرئيسية. هذا يعني أن أحدث الأنظمة يتم تقديمها رسميًا ولكنها لا تعمل كما هو معلن عنها، أو لا تعمل على الإطلاق. قد تصبح الأنظمة مفيدة في الخدمة إلى حد ما في النهاية.

هذا الفساد العسكري والسياسي يمثل مشكلة خاصة في روسيا الأوتوقراطية والأوليغارشية، حيث لا يوجد سوى القليل من الرقابة الحكومية الفعالة، ولا شفافية على الإطلاق.

إضافة إلى ذلك، تتم سرقة العديد من كتل الأنظمة الإلكترونية الحديثة وبيعها، ربما للمكونات أو حتى الخردة النحاسية. في حين أن فكرة أن العسكريين الذين يرتدون الزي الرسمي سوف يسرقون المعدات من أجل إثرائهم على حساب فعالية الحرب قد تكون مسلية، إلا أنها لعنة للجيش الحديث الفعال.

يقول السير لورانس فريدمان، الأستاذ الفخري لدراسات الحرب في كينغز كوليدج بلندن: "يمكنك بسهولة إحصاء عدد الدبابات المفترض وجودها في مخزون روسيا"، مقارنًا إجمالي الدبابات الروسية الحالية بالأعداد الهائلة الموجودة في الحرب العالمية الثانية. يضيف: "عندما تفكر في أن نصفها لا يعمل بشكل صحيح، أو أقدم الرقباء الفاسدين على تفكيك أجزائها وبيعها، فإن هذا لا يبدو مثيرًا للإعجاب".

تم العثور على بعض المركبات القتالية الروسية التي تم التخلي عنها أو إتلافها في أوكرانيا تنفصها الكتل الإلكترونية القياسية، والتي كان من الواضح أنها أزيلت قبل وقت طويل من بدء العمليات القتالية. أظهر أحد مقاطع الفيديو أن أحدث طراز من الراديو الرقمي قد تمت إزالته من دبابة تي-72 تم الاستيلاء عليها واستبداله بآخر ذات أنبوب مفرغ قديم. من الأمثلة أيضًا مسيّرة أورلان 10 التي تم إسقاطها، فقد عثر فيها على كاميرا تجارية من نوع "كانون" بدلًا من جهاز استشعار كهربائي بصري عسكري.

كل هذا ليس مفاجئًا عندما يكون الفساد شاملًا على كل المستويات، كما يبدو الحال في روسيا في عهد فلاديمير بوتين. قال توماس ويثينجتون، المحلل العسكري في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة والمتخصص في الحرب الإلكترونية، لمجلة إيكونوميست إن الفساد منتشر وأنه من المشكوك فيه ما إذا كان نظام المشتريات الروسي بنفس كفاءة نظرائه الغربيين. "لقد تورط مشروع Azart لتقنية الإشارة في فضيحة عندما تم العثور على مكونات يفترض أنها روسية الصنع تم استيرادها من الصين. تم اختلاس حوالي ثلث إجمالي ميزانية المشتريات البالغة 240 مليون دولار ".

تقنية واستخدام

هناك عقبة أخرى أمام الاتصال الفعال. إن المعدات الروسية التي تستخدمها الوحدات المختلفة تختلف من جيل إلى جيل. تحتوي بعض الوحدات على أحدث أجهزة الراديو الرقمية التي تتيح نقل البيانات والاتصالات الصوتية والقدرة على التنقل بين الترددات لتقليل تشويش العدو وتهديدات المراقبة. لدى البعض الآخر أنظمة الحالة الصلبة التناظرية القديمة التي تتيح على الأقل اتصالات صوتية موثوقة. هذا التفاوت في القدرات التكنولوجية ينطبق على كل جيش. لكن الجيوش المدربة جيدًا والمحفزة يمكنها أن تجعل هذه الأنظمة تعمل.

مع ذلك، أعداء روسيا أفضل تدريبًا، كما أنهم يمتلكون أحدث التقنيات التي، إن لم تكن ملوثة بفساد المشتريات، فهي أفضل بشكل واضح من معدات روسيا. تستخدم القوات العسكرية لحلف الناتو مثل هذه الأنظمة المنسقة. في بولندا، على سبيل المثال، يتم قيادة القوات من قبل شبكة "جاسمين" الرقمية، وهو نظام الحرب المركزية الذي يتيح التنسيق بين جميع مستويات القيادة في المعركة.

تتمثل مشكلة روسيا في أنها تواجه جيشًا أوكرانيًا يتمتع بهيكل قيادة وسيطرة متفوق لأن أوكرانيا تستمع إلى الغرب. لا شيء جعل أوكرانيا تبدو غربية أكثر من الغزو الروسي. تكمن مشكلة روسيا في أنه على الرغم من عيوب الناتو، فمن الواضح أنه يوفر نظامًا قتاليًا أفضل.

روسيا والصين والغرب

على الرغم من أنه من المغري الجمع بين جميع الأنظمة الاستبدادية، فمن المحتمل أن يكون الوضع مختلفًا في جمهورية الصين الشعبية.

من الواضح أن الجيش الثوري الشعبي يحب أجهزة الكمبيوتر والشبكات والإلكترونيات. هناك عقلية مختلفة ذات توجه رقمي بين قيادة جمهورية الصين الشعبية. يتم تسهيل نهج "المثلث الرقمي" الصيني من خلال مزيج من استراتيجية التنمية القومية التقنية والتنسيق البيروقراطي رفيع المستوى والدعم المالي الكبير من الخطط الخمسية الوطنية. تم بالفعل تحديد المتطلبات الرئيسية للتطور التكنولوجي الوطني في الصين في التسعينيات وتستند إلى التزام راسخ بالتكنولوجيا الرقمية.

إن تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية في القوات العسكرية الصينية مستمرة ولكنها معترف بها جيدًا، ويبدو أنها أكثر تقدمًا مما كانت عليه في روسيا. يبدو أن العسكريين الصينيين أفضل تدريبًا وأكثر تحفيزًا وأكثر انضباطًا من العسكريين الروس.

مع ذلك، هل الدول الاستبدادية التي تركز على القادة مثل روسيا والصين قادرة على استكشاف مزايا الحرب التي تتمحور حول الشبكة بشكل كامل؟ هل هم مستعدون لإدخال مبادرة من القادة ذوي المستوى المنخفض؟ هل هم مستعدون لاتخاذ قرارات لامركزية؟ يبدو أن الإجابة، حتى الآن، هي "لا".

إنها أخبار جيدة لأوكرانيا والغرب.