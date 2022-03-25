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إيلاف من بيروت: بحسب "سي أن أن"، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة، في آخر تحديث استخباراتي لها، إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب عديدة بمواجهة القوات الروسية، واستعادت بلدات ومواقع دفاعية على المشارف الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف.

أضافت الوزارة أن "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة سمحت للأوكرانيين بإعادة احتلال البلدة والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف".

ولفتت إلى أنه من "المرجح أن تستمر القوات الأوكرانية في محاولة دفع القوات الروسية للتراجع على طول المحور الشمالي الغربي من كييف باتجاه مطار هوستوميل".

أضافت الوزارة أن "القوات الروسية ما زالت تحاول الالتفاف على ميكولايف وهي تتطلع للتوجه غربًا نحو أوديسا مع إبطاء تقدمها بسبب المشكلات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية".

إلى ذلك، نشر الجيش الأوكراني فيديو لسفينة إنزال روسية وهي تتعرض فجر الخميس لهجوم صاروخي دمرها بالكامل وأشعل فيها النار في مرفأ مدينة برديانسك التي استولى عليها الروس في 28 فبراير الماضي.كما تضررت بالهجوم سفينتا إنزال أخريان لروسيا أيضا.

صور الفيديو بعد الهجوم الصاروخي على "أورسك" مباشرة، وتظهر فيه سفينتا إنزال كبيرتان تغادران الميناء بعد تعرضهما لأضرار بسبب حريق اندلع على متن السفينة، وحجبه عن العدسة دخان كثيف. وبدت سفن أخرى مدنية راسية بجوارها عند استهدافها بهجمة تمثل إنجازاً جديداً للجيش الأوكراني الذي دمر 5 زوارق أو سفن حربية في شهر من القتال حتى الآن.

وتوالت الخسائر البشرية الروسية، إذ أعلن الجيش الأوكراني مقتل الجنرال الروسي ياكوف ريازانتسيف، قائد الجيش الروسي التاسع والأربعين.