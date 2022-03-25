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إيلاف من بيروت: بحسب "سي أن أن"، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة، في آخر تحديث استخباراتي لها، إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب عديدة بمواجهة القوات الروسية، واستعادت بلدات ومواقع دفاعية على المشارف الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف.

جزء من معارك جبهة بوتشا اريين جستومل ودبابات بوتن المدمرة وجيشه الذي ترك ما تركة وهرب نحو الغابات والحقول😁

الفيديو طازج لقد وصلنا منذ قليل 🔥 pic.twitter.com/BuzDYVtH73 — أمينة أوكويفا🇺🇦 (@amina6077) March 25, 2022

أضافت الوزارة أن "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة سمحت للأوكرانيين بإعادة احتلال البلدة والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف".

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB — James Vasquez (@jmvasquez1974) March 24, 2022

ولفتت إلى أنه من "المرجح أن تستمر القوات الأوكرانية في محاولة دفع القوات الروسية للتراجع على طول المحور الشمالي الغربي من كييف باتجاه مطار هوستوميل".

طائرة إستطلاع أوكرانية تقوم برصد مواقع آليات عسكرية روسية وتعطي إحداثيات للمدفعية الأوكرانية لتقوم بقصفها pic.twitter.com/pdBosWfAwk — الأحداث الروسية_الأوكرانية (@russia_ukraine0) March 25, 2022

أضافت الوزارة أن "القوات الروسية ما زالت تحاول الالتفاف على ميكولايف وهي تتطلع للتوجه غربًا نحو أوديسا مع إبطاء تقدمها بسبب المشكلات اللوجستية والمقاومة الأوكرانية".

أسرى من الجيش الروسي وقعوا في قبضة الجيش الأوكراني🇺🇦✌ pic.twitter.com/KynsyX6PLV — أمينة أوكويفا🇺🇦 (@amina6077) March 24, 2022

إلى ذلك، نشر الجيش الأوكراني فيديو لسفينة إنزال روسية وهي تتعرض فجر الخميس لهجوم صاروخي دمرها بالكامل وأشعل فيها النار في مرفأ مدينة برديانسك التي استولى عليها الروس في 28 فبراير الماضي.كما تضررت بالهجوم سفينتا إنزال أخريان لروسيا أيضا.

صور الفيديو بعد الهجوم الصاروخي على "أورسك" مباشرة، وتظهر فيه سفينتا إنزال كبيرتان تغادران الميناء بعد تعرضهما لأضرار بسبب حريق اندلع على متن السفينة، وحجبه عن العدسة دخان كثيف. وبدت سفن أخرى مدنية راسية بجوارها عند استهدافها بهجمة تمثل إنجازاً جديداً للجيش الأوكراني الذي دمر 5 زوارق أو سفن حربية في شهر من القتال حتى الآن.

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مقتل الفريق "ياكوف ريازانتسيف" قائد الجيش 49 في الإتحاد الروسي بعد قيام الجيش الأوكراني بتدمير مركز القيادة الخاص به🔥 pic.twitter.com/NmBoIkRl7o — زخروف كييف 🇺🇦 Захаров киив (@zakharouf120) March 25, 2022

وتوالت الخسائر البشرية الروسية، إذ أعلن الجيش الأوكراني مقتل الجنرال الروسي ياكوف ريازانتسيف، قائد الجيش الروسي التاسع والأربعين.