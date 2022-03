إيلاف من بيروت: بحسب "سي أن أن"، قالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة، في آخر تحديث استخباراتي لها، إن القوات الأوكرانية حققت مكاسب عديدة بمواجهة القوات الروسية، واستعادت بلدات ومواقع دفاعية على المشارف الشرقية للعاصمة الأوكرانية كييف.

أضافت الوزارة أن "الهجمات المضادة الأوكرانية وتراجع القوات الروسية عن خطوط الإمداد الممتدة سمحت للأوكرانيين بإعادة احتلال البلدة والمواقع الدفاعية حتى 35 كيلومترا شرقي كييف".

This village has been Russian occupied for a month, they terrorized the people and took their food. Today we entered, took out 7 tanks and countless Russians thus liberating these people pic.twitter.com/0Fm3qHdepB