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إيلاف من بيروت: قبل أكثر قليلًا من 100 يوم، راهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحرب في أوكرانيا. قبل 24 فبراير، احتلت موسكو سبعة في المئة من البلاد. الآن تسيطر على 20 في المئة. نتيجة لقرار الأوتوقراطي المسن بالعودة مرة أخرى، فر ثلث الأوكرانيين من ديارهم. ارتكب الجنود الروس جرائم حرب لا توصف وجرائم ضد الإنسانية. أغلقت موسكو جميع موانئ أوكرانيا، ما أدى إلى اختناق الاقتصاد الأوكراني وتعريض ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم لخطر المجاعة إذا لم يتم رفع الحظر قريبًا.

فازت أوكرانيا بالمرحلة الأولى من الحرب، لكن المرحلة التالية لن تكون سهلة.

أرادت موسكو أن تحتل كييف في أيام لتنصيب رئيس جديد. لكن الأوكرانيين طردوها، وأعادت موسكو منذ ذلك الحين تركيز غزوها على دونباس، حيث يحتدم القتال.

هناك كل الأسباب التي تدعو للقلق حيث أن الاهتمام العام بأعلام الحرب، والحماس لاستقبال اللاجئين قد يتضاءل في أوروبا الوسطى، ويتم إصدار المزيد والمزيد من التقارير يوميًا تفيد بأن الأوكرانيين في وضع حرج في دونباس. تقدر إحدى الصحف أن عدد القوات الروسية يفوق عدد القوات الأوكرانية بنسبة 7 إلى 1، في حين أن مصدرًا واحدًا في دنيبرو يضع الرقم أقرب من 3 إلى 1. هناك أيضًا تقارير تفيد بأن الجانب الأوكراني ليس لديه ذخيرة كافية. يقدر الرئيس زيلينسكي أن 60 إلى 100 جندي أوكراني يموتون كل يوم، وهذا معدل مرتفع بشكل مذهل.

إلى الواقع در

مع ذلك، في مؤتمر Globsec 2022 السنوي في براتيسلافا، سلوفاكيا، دار النقاش حول إعادة إعمار أوكرانيا، وهي مهمة ضخمة، لكنها ليست مضمونة بأي حال من الأحوال. فبينما زينت صور أضرار الحرب ممرات الفندق، ارتدى العديد من الحاضرين شرائط صفراء وزرقاء ودبابيس عليها العلم الأوكراني، وغنى الموسيقيون الأوكرانيون بحماس في كل ليلة. لم تركز أي لجنة واحدة على تقييم عسكري فعلي أو على الواقع المرير في دونباس.

أعادنا رجل واحد إلى الواقع. تحدث وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف عبر "زووم" وقدم وصفًا واقعيًا للحالة، فحذر من أن كييف تضعف في دونباس وأن لموسكو "إمداد غير محدود" من الذخيرة، حاثًا القادة على إرسال أسلحة ثقيلة بكميات كبيرة بسرعة. وطلب أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ودبابات ومدفعية وطائرات بدون طيار والمجمعات المضادة للسفن وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ. بلغة واضحة ولكن صبورة، حث البيروقراطيين الأوروبيين على تسريع تسليم الأسلحة وحذر من أن كل تأخير يعني المزيد من القتلى من الجنود الأوكرانيين. قال: "لقد تغيرت طبيعة الحرب، ولدينا احتياجات مختلفة الآن".

بعيداً عن السلاح، هناك مخاوف سياسية. سيقرر الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو ما إذا كان سيعرض وضع أوكرانيا كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. في حديثه إلى Globsec من كييف، حث الرئيس زيلينسكي الاتحاد الأوروبي على تأكيد وضع المرشح دون تأخير. من جانبها، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مع زيلينسكي. قالت فون دير لاين في 2 يونيو : "أعتقد أنه ليس فقط مصالحنا الإستراتيجية، ولكن من واجبنا الأخلاقي أن نجعل من الممكن أن تنضم أوكرانيا إلى اتحادنا الأوروبي".

قال بعض الخبراء إن كييف ستمنح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي، لكن نصحوا بعدم التحمس لأن الوضع رمزي أكثر من كونه موضوعيًا. ويخشى آخرون أن تمنع فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والمجر أوكرانيا.

قلق آخر

ثمة قلق أيضًا هو التركيبة السكانية لأوكرانيا. غادر ستة ملايين أوكراني نتيجة الحرب وأعيد توطينهم في أماكن أخرى في أوروبا. قال إيفان كراستيف، رئيس مركز الاستراتيجيات الليبرالية، إنه إذا بقي الأوكرانيون أكثر من عام، فإن احتمالية عودتهم تنخفض بشكل حاد حيث يتعلم الأطفال اللغات المحلية ويلتحقون بالمدارس المحلية.

تألق المؤتمر من خلال جلب الأصوات الأوكرانية إلى المناقشة، على الرغم من أن القليل للأسف سمع بعض الأصوات الأكثر إقناعًا. تحدث كل من رئيس الوزراء دينيس شيمال وعمدة ميليتوبول إيفان فيدوروف وحاكم ميكولايف فيتالي كيم وعمدة خاركيف تيريكوف بشكل مؤثر عن تأثير الحرب على مدنهم وإعادة إعمار أوكرانيا في جلسات خاصة وناشدوا الحكومات الأوروبية للمساعدة. إن المهمة شاقة. في خاركيف وحدها، فقد 150.000 شخص منازلهم.

لكن قبل أن يبدأ الغرب في وضع خطط إعادة إعمار متقنة، وهو ما يجب أن يفعله، دعونا نحافظ على وصول الأسلحة الثقيلة حتى تتمكن كييف من كسب الحرب.

أفضل ما قاله ريزنيكوف، مشددًا على أن موسكو "لم تتخل عن هدفها المتمثل في الاستيلاء على كييف وسحق الدولة الأوكرانية". لا ينبغي أن نهدأ في شعور زائف بالنشوة بعد فوز كييف الأولي. يعتمد الكثير على مدى سرعة استجابتنا.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن موقع "المجلس الأطلنطي"