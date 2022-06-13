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إيلاف من بيروت: "هل لديك معلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني؟ إذا كان بإمكانك المساعدة في تعطيل هذه الشبكة، فقد تكون مؤهلا لمكافأة. أرسل المعلومات..."

هل لديك معلومات عن الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني؟ إذا كان بإمكانك المساعدة في تعطيل هذه الشبكة، فقد تكون مؤهلا لمكافأة. أرسل المعلومات في رسالة نصية على سغنال أو تلغرام أو واتساب، أو يمكنك استخدام خط النصائح المستند إلى تور.

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هذا ما غرد به الحساب الرسمي لبرنامج "مكافآت من اجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية على تويتر، عارضًا مكافأة مالية جزيلة، قدرها 15 مليون دولار، لمن يدل الولايات المتحدة إلى معلومات يمكن بواسطتها تعطيل الشبكة المالية للحرس الثوري الإيراني.

تقول التغريدة ايضًا إن الحرس الثوري الإيراني وفرعه فيلق القدس يقومان بتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية على مستوى العالم. تضيف: "يستخدم الحرس الثوري الإيراني العديد من الآليات المالية لتمويل أنشطته، بما في ذلك الشركات الوهمية وغيرها من الكيانات التي تساعده على تجاوز العقوبات الأميركية والدولية".

