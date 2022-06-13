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أنقرة: أعلنت السلطات التركية أن مهاجرا أفغانيا قُتَِل برصاص حرس الحدود اليوناني خلال محاولته عبور الحدود التركية اليونانية بشكلٍ غير شرعي الاثنين.

وأكدت الشرطة العسكرية في ميرتش بشمال شرق تركيا لوكالة فرانس برس وفاة المهاجر، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن الحادث الذي أوردته وسائل الإعلام تركية.

وبحسب وكالة دميرورين للأنباء الخاصة فإن القتيل كان يحاول مع مجموعة من ثمانية أشخاص العبور من تركيا إلى اليونان التي تعد البوابة لدول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوكالة أن "قوات الأمن في الجانب اليوناني فتحت النار على مجموعة من المهاجرين الأفغان الذين أرادوا عبور الحدود بشكل غير شرعي، ما أدى الى إصابة شخص واحد بجروح خطيرة" توفي على اثرها لاحقا في المستشفى.

وأشارت الوكالة الى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.

وردا على التقرير، اتهم وزير الحماية المدنية اليوناني تاكيس ثيودوريكاكوس تركيا بنشر "أخبار مضللة" وبأن لها "ماض مضطرب في استغلال المهاجرين غير الشرعيين".