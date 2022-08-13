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واشنطن: دان البيت الأبيض في بيان الجمعة "الاعتداء المشين" على الكاتب البريطاني سلمان رشدي الذي هاجمه رجل طعنه في بطنه ورقبته خلال مؤتمر في ولاية نيويورك.

وقال مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جاك ساليفان في بيان إن "البلاد والعالم شهدا اليوم اعتداء مشيناً على الكاتب سلمان رشدي"، مشيراً إلى أن هذا الهجوم "عمل عنف مروع".

وأكد البيان أن إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس "تصلي من أجل شفائه العاجل".

وضع سلمان رشدي مؤلف كتاب "آيات شيطانية'' الذي صدرت فتوى إيرانية بهدر دمه قبل ثلاثين عاماً، على جهاز تنفس اصطناعي بعد أن طعن في الرقبة والبطن في ولاية نيويورك الجمعة بيد رجل تم اعتقاله.

وقال أندرو ويلي وكيل الكاتب البريطاني لصحيفة نيويورك تايمز ليل الجمعة السبت إن "الأخبار ليست سارة". وأضاف أن رشدي (75 عاماً) " قد يفقد إحدى عينيه وقطعت أعصاب ذراعه وطعن في الكبد".