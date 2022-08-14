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سيدني: أوقف رجل الأحد للاشتباه بأنه منفّذ إطلاق نار وقع في المحطة الرئيسية من مطار كانبيرا متسبباً بإخلائها، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.

وأفادت الشرطة في بيان أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وأظهرت مشاهد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شرطياً يثبت رجلاً أرضاً فيما تدوي صفارات الإنذار في المطار الرئيسي من العاصمة الأسترالية.

ويمكن من الخارج رؤية آثار عدة رصاصات على واجهة المطار الزجاجية، في مشاهد بثتها شبكة "إيه بي سي" العامة الأسترالية.

وقالت شرطة العاصمة "تم إبلاغ الشرطة ... إثر ورود معلومات تفيد عن إطلاق نار في المحطة الرئيسية".

وتابعت "بعد وقت قليل، أوقف شخص وتمت مصادرة سلاح ناري" مشيرة إلى أن الرجل تصرف بمفرده على ما يبدو.