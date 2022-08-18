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جنيف: اوصى خبراء منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى الأشخاص الأكثر تعرضا لفيروس كوفيد-19 جرعة ثانية لتعزيز مناعتهم.

اعلنت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أنه بعد التطعيم الأولي الذي يتكون عادةً من جرعتين وجرعة أولى معززة، على مجموعات محددة من الأشخاص تلقي جرعة إضافية.

وقال يواكيم هورنباخ المستشار الصحي الرئيسي لدى منظمة الصحة للصحافيين خلال مؤتمر صحافي افتراضي "نقوم بذلك استنادا الى الملاحظات المتعلقة بضعف الحصانة لا سيما بالنسبة للمتحورة اوميكرون".

أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يتلقى جميع البالغين جرعة معززة بعد أربعة إلى ستة أشهر من اللقاحات الأولية والتي تشمل أيضًا جرعتين.

لكن أليخاندرو كرافيوتو شدد على أن التوصية بتلقي جرعة ثانية معززة بعد أربعة إلى ستة أشهر إضافية تتعلق فقط "بالأشخاص الأكثر عرضة للفيروس".

وقال "لا تشكل توصية عامة لتطعيم جميع البالغين بعد أول جرعة معززة".

الجرعة الإضافية

اعتبرت لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية المعنية بسياسة التلقيح أنه ينبغي اقتراح الجرعة الثانية المعززة للمسنين وجميع من يعانون من نقص المناعة والحوامل والأشخاص المصابين بأمراض كالسكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والرئة والكلى.

وقال كرافيوتو إن العاملين في مجال الرعاية الصحية من جميع الأعمار يجب أن يحصلوا أيضًا على الجرعة الإضافية مشددًا على الحاجة إلى "حماية طواقمنا الصحية".

وتتعلق هذه التوصيات باللقاحات المتاحة التي تم تطويرها لمكافحة السلالة الأصلية من كوفيد-19.

واعلنت منظمة الصحة انها ستقيم اللقاحات الجديدة المطورة من مختبرات مثل موديرنا وفايزر التي تستهدف متحورات أوميكرون الجديدة.