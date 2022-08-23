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إي لاف من لندن: أعلنت السلطات العراقية انتهاء عمليات البحث والانقاذ للمحتجزين تحت انقاض مزار قطارة الإمام علي المنهارة في كربلاء باستخراج آخر جثة لامرأة.

وكشفت مديرية الدفاع المدني العراقي في بيان مساء الاثنين تابعته "ايلاف" عن انتشال آخر جثة كانت لامرأة من تحت أنقاض مزار قطارة الإمام علي بن ابي طالب في محافظة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) والذي انهار السبت الماضي بسبب سقوط كتلة ترابية صخرية من تلة مجاورة على سقف المزار ما تسبب بحجز عدد من الزائرين تحت انقاضه.

30 فرقة انقاذ شاركت في العملية



وقالت المديرية أن فرق إنقاذ الدفاع المدني "استنفرت ودفعت من العاصمة بغداد بجهد فريق النخبة رجال البحث والإنقاذ الدولي التابع لها مع تحريك جهد إضافي من فرق إنقاذ محافظات بابل والنجف والديوانية والمثنى القريبة كجهد ساند لفرق إنقاذ كربلاء بقيادة مباشرة من مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان لتبلغ في مجملها ثلاثين فرقة إنقاذ تخصصية ذات خبرة ميدانية وعلمية عالية المستوى وبرتب متقدمة لضباط الدفاع المدني من خبراء مجال الإنقاذ ".



واشار الدفاع المدني الى ان تلك الفرق باشرت أعمال البحث والإنقاذ باستخدام معدات الإنقاذ الخفيف وبأسلوب الحفر الدقيق باستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص قضبان التسليح الحديدية وتفتيت الكتل الخرسانية تحسباً لسقوطها على المحتجزين تحت ركام الأنقاض.

إيصال الاوكسجين والماء والطعام للمحتجزين



كما تم عمل ثغرة تم من خلالها إيصال الأوكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين مع استمرار التواصل اللفظي لطمأنة من كان تحت الركام وإبقائهم في وعيهم "مع استمرار أعمال الحفر الحذر الخطر نظراً لتعقيدات الموقع الجيولوجية وخطورة واحتمالية تكرار الانهيارات الصخرية على المزار المتصدع وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على فرق الدفاع المدني والمحتجزين".



وبين الدفاع المدني انه "مما زاد الحادث تعقيداً هو إحاطة المزار بالتلال المرتفعة عن سقف المزار والملاصقة للجدران ذات الصخور الرملية الهشة المشبعة بالرطوبة والتي كانت حسب ترجيح الدفاع المدني هي سبب الحادث إذ لم يؤخذ رأي الدفاع المدني قبل تشييد بناء المزار مسبقاً و تطلب من فرق إلانقاذ وقت أطول واضطرها إلى هدم بوابة المزار الضيقة من أجل إدخال آليات الإنقاذ الثقيل من الحفارات وجرارات لتعجيل أعمال البحث والإنقاذ".

انتشال 8 جثث



وأشار إلى ان "فرق الدفاع المدني نجحت بإنقاذ طفلين وصبي في الساعات الأولى من بدء أعمال الإنقاذ وكانوا بصحة جيدة واستمرت أعمال البحث لأكثر من 60 ساعة عمل متواصل ليل مع نهار أسفرت عن انتشال 8 جثث وهم 5 نساء وطفل ورجلين وتم غلق مزار القطارة بالاتفاق مع محافظة كربلاء أمام المواطنين بسبب تخلخل دعامات البناء وخطورة المزار بعد الحادث".



وثمنت مديرية الدفاع المدني الجهود التي ساندت انجازها لمهمتها من الجهات الأمنية والمتطوعين والمنظمات الإنسانية والاعلام والتي نوهت الى انها سهلت عمل فرقها في إتمام مهمتها.

الضحايا 5 نساء ورجلين وطفل وإغلاق المزار



وقد تواصلت أعمال الإنقاذ منذ السبت إثر الحادثة التي وقعت بعدما انهارت تلّة ترابية صخرية على مزار قطارة الإمام علي الواقع على بعد 25 كلم غرب مدينة كربلاء مركز المحافظة وذلك بسبب الرطوبة المرتفعة في الصخور وفق السلطات.



وكانت فرق الإنقاذ قد تمكّنت الأحد من انتشال خمس جثث فيما نجحت بإنقاذ ثلاثة أطفال من تحت الأنقاض قال الدفاع المدني إنه تمّ نقلهم إلى المستشفى وهم بصحة جيدة.

الكاظمي تابع عمليات الانقاذ والصدر اشار لفساد

ووقع الحادث حينما انهارت كثبان رملية وصخور تحيط بالمزار بسبب الرطوبة المرتفعة على سقف المبنى حيث سقط حوالى 30 بالمئة من مساحة المبنى على الزوار.



مزار قطارة الامام علي في كربلاء قبل انهياره اثر سقوط الرمال والصخور المحيطة به على سقفه السبت 20 اغسطس 2022 (تويتر)

الكاظمي استنفر الجهود والصدر اشار لفساد



وقد وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي الاحد بإغلاق المزار بشكل نهائي. وأكد الخطابي في تصريحات صحافية أن "موقع القطارة أصبح يشكل خطراً على حياة المواطنين .

ومن جانبه طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة بالتحقيق بسبب انهيار في مبنى القطارة مشيراً إلى وجود شبهات فساد وراء الحادثة.



‎وكتب الصدر، في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" قائلا "مرة أخرى تتسبب شبهات الفساد بضحايا مدنيين في (القطارة) لكن هذه المرة شمل الفساد دور العبادة وبكل وقاحة". ودعا الى تحقيق فوري وجاد من أجل كشف ‎الحقيقة لكي لا يطال الفساد المساجد ودور العبادة ‎كما طال مؤسسات الدولة ووزاراتها .



وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد أوفد وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى محافظة كربلاء للإشراف على عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض القطارة .

كما وجه باستنفار أجهزة الدفاع المدني والأجهزة الصحية لتأمين سلامة المصابين وإنقاذ المواطنين المحاصرين تحت الأنقاض. وشدد في اتصال هاتفي مع محافظ كربلاء والمسؤولين فيها على أهمية بذل الجهود فوراً من قبل فرق الإنقاذ في الدفاع المدني وأداء الواجب على أتم وجه.

مزار يمتد على مساحة كيلومتر مربع



يشار الى ان أعدادا كبيرة من الزوار القادمين من مختلف محافظات العراق باستمرار لزيارة القطارة التي تعد مقدسة لدى المسلمين الشيعة لا سيّما خلال عطلة نهاية الأسبوع منوهة الى ان موقع القطارة يمتد على مساحة تقدر بألف متر مربع ويضم قاعة تنبع من إحدى جدرانها الصخرية مياه.

ويقول مؤرخون أن الإمام علي ابن طالب قد مرّ من هناك خلال توجهه إلى معركة صفّين في عام 657 ميلادي وقد لحق بجيشه العطش فوجد



في وسط الصحراء صخرة فشقها بيده فخرج منها ماء عذب اطلق عليه قطارة ولايزال يجري منها حتى الآن واقيم فوقه مزار ديني سمي بالاسم نفسه.