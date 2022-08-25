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إيلاف من بيروت: نفذت القوات الأميركية الثلاثاء غارات جوية في سوريا استهدفت مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني. ووقعت الضربات الجوية في وادي نهر الفرات في منطقة دير الزور الإدارية.

وقالت واشنطن إن الضربة كانت تهدف إلى حماية القوات الأميركية من الهجمات الأخيرة. وأشار بيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية إلى هجوم 15 أغسطس على القوات الأميركية كمثال.

غارة نادرة

الغارة الجوية مهمة لأن الولايات المتحدة نادراً ما ردت على عشرات الهجمات التي نفذها الحرس الثوري الإيراني ووكلاؤه ضد قواتها على مدى السنوات العديدة الماضية. ازدادت هذه الهجمات في عام 2019 وأدت إلى إلحاق الأذى بأفراد القوات الأميركية في العراق. في ظل إدارة دونالد ترمب، أدت التوترات المتصاعدة إلى قيام أميركا بقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وزعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس.

عندما وصلت إدارة بايدن إلى السلطة، كان متوقعًا أن تتراجع عن موقف الإدارة السابقة. على سبيل المثال، في عهد ترمب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحرس الثوري الإيراني والحوثيين في اليمن. تراجعت إدارة بايدن عن العقوبات المفروضة على الحوثيين لكنها أبقتها حتى الآن على الحرس الثوري الإيراني. وطالبت إيران برفع هذه العقوبات في إطار العودة للاتفاق الإيراني. باختصار، لطالما حاولت طهران الإفلات من العقاب والتمتع بحرية عمل حرسها الثوري والجماعات الإرهابية المؤيدة لها في المنطقة.

إيران تريد أموالاً من الغرب كابتزاز لمنعها من تطوير أسلحة نووية مع الاحتفاظ بـ "الحق" في السيطرة على لبنان والعراق وسوريا واليمن ثم استخدام تلك الدول لمهاجمة دول مجاورة مثل إسرائيل. هذا ليس سرا أو مسألة رأي: إيران تقول علانية إن هذا ما يدور في خلدها. وتعتقد أن وحداتها في تلك الدول هي جزء من "المقاومة"، وتقول صراحة إنها تريد استخدامها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى، مثل العديد من دول الخليج.

هل حدث ذلك؟

استخدمت إيران طائرات مسيرة وصواريخ لمهاجمة القوات الأميركية في العراق وسوريا، واستهدفت الإمارات والسعودية وهاجمت سفنا في خليج عمان. أدى ذلك إلى نشوء وضع تعتقد إيران فيه أنها تتمتع بالإفلات من العقاب. وبحسب التقارير، وقعت العشرات من الهجمات منذ أكتوبر الماضي، العديد منها لم يتم الإبلاغ عنه. وصل الأمر إلى النقطة التي تشن فيها القوات الموالية لإيران الهجمات من دون وقوع إصابات، وهناك تجاهل لأن الجميع يعلم أن لا أحد سينتقم. إنه مثل، "إذا سقطت شجرة في غابة ولم يسمع بها أحد، فهل حدث ذلك؟" في هذه الحالة، "إذا استهدف صاروخ إيراني قاعدة أميركية ولم يكن هناك أحد للإبلاغ عن ذلك، فهل حدث ذلك؟"

في حالات نادرة، سمعنا المزيد عن هذه الهجمات. على سبيل المثال، استخدمت إيران طائرة من دون طيار في العام الماضي لضرب ما وصفته وسائل الإعلام الأميركية بـ "حظيرة وكالة المخابرات المركزية" في مطار أربيل الدولي. كما استهدفت ثكنة التنف في سوريا قرب الحدود الأردنية.

إيران تراقب القوات الأميركية

بشكل عام، تحاول إيران مراقبة القوات الأميركية وممارسة الضغط في وادي نهر الفرات الأوسط، وهي منطقة تم تطهيرها من داعش بين عامي 2017 و 2020، وتربط بلدة القائم الحدودية العراقية بدير الزور في سوريا.

في الأيام الخوالي، كانت القبائل في سوريا على طول الوادي تعلق صور صدام حسين في منازلها، وكان ذلك بسبب ارتباطها بالعراق لا بسوريا. لاحقًا، بعد عام 2003، أصبحت هذه المنطقة معبرًا للجهاديين المتجهين عبر سوريا لمحاربة الولايات المتحدة في العراق. في عام 2014، أصبحت هذه المنطقة رئيسية لداعش خلال غزو العراق وما تلاه من إبادة جماعية للأقليات في البلاد. في عام 2018، بدأت إيران تهتم بشكل أكبر بالاستثمار في هذه المنطقة لتحويلها إلى "ممر إلى البحر" حتى تتمكن من نقل الأسلحة عبر البوكمال إلى قاعدة T-4 ثم إلى لبنان ودمشق والجولان.

حتى أن طهران قامت ببناء قاعدة تسمى الإمام علي لتسهيل نقل الأسلحة، والتي استهدفت عدة مرات بالغارات الجوية. وألقت وسائل إعلام إيرانية وسورية باللوم على إسرائيل في الغارات الجوية. إسرائيل تشن حملة "حرب بين الحروب" لمنع ترسيخ إيران في سوريا. هذا هو السياق الذي قامت فيه الوحدات الموالية لإيران بتأسيس نفسها في سلسلة من المعاقل من البوكمال إلى دير الزور، على طول النهر. من هناك، يمكنهم النظر إلى شرق سوريا، حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

منطقة حرة للجميع

في بعض المناطق، مثل حقل عمر النفطي، تمتلك الولايات المتحدة وحدات أكثر أهمية. وبحسب تقارير إعلامية سورية، استهدفت الصواريخ "قاعدة الاحتلال الأميركي في حقل عمر النفطي" في 15 أغسطس. كانت واشنطن حريصة على الرد، لكن محادثات صفقة إيران جارية، وهناك اعتبارات أخرى. واستُهدفت القاعدة في مايو، بحسب وسائل إعلام تركية. وذكرت تقارير أخرى أنه تم استهدافها في يناير الماضي.

يمكن إدارة بايدن تحمل استهداف وكلاء إيران في سوريا لأن هذه القوات تتكون عمومًا من السكان المحليين أو الأشخاص الذين تجندهم إيران في العراق أو أفغانستان. سوريا هي أيضًا نوع من المنطقة "الحرة للجميع"، حيث يبدو أن روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا وغيرها تعمل دون عقاب. ستكون الولايات المتحدة أكثر قلقًا بشأن استهداف أعضاء الحرس الثوري الإيراني في العراق أو في إيران نفسها. السؤال هو ما إذا كانت الضربات الجوية "الدقيقة" التي تقول الولايات المتحدة أنها نفذتها قد أسفرت عن أي ضرر حقيقي أو ما إذا كانت رمزية.

دبلوماسية الصواريخ

لدى واشنطن عادة إلقاء الصواريخ على سبيل التهديد. تعود "دبلوماسية الصواريخ" هذه إلى سنوات عديدة. على سبيل المثال، ثبت أن الضربات الجوية الأميركية على القاعدة في التسعينيات لا قيمة لها ولم تفعل شيئًا لعرقلة رغبة الجماعة الإرهابية في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر. لا تخطط إيران لأي نوع من أحداث 11 سبتمبر، لكن وكلائها يشكلون خطرًا كبيرًا، وتعتقد طهران أن لديها الحصانة لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

يظهر انتقام أميركا وسط محادثات صفقة إيران وتسمية الحرس الثوري الإيراني أن القيادة المركزية مستعدة لتحديد من الذي يسبب المشاكل. لكن الولايات المتحدة والبنتاغون ما زالا مترددين في مواجهة الجمهورية الإسلامية. بشكل عام، فضل البيت الأبيض التقليل من أهمية الهجمات والتهديدات. هذا على الرغم من حقيقة أن إيران تستخدم بشكل متزايد الطائرات بدون طيار بل وتهدد أصدقاء الولايات المتحدة في إقليم كردستان، فضلاً عن تهديد إسرائيل من خلال تحليق طائرات بدون طيار من العراق وإيران لاستهداف الدولة اليهودية. فقد أسقطت الولايات المتحدة العديد من تلك الطائرات بدون طيار في وقت سابق من هذا العام، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه مجرد حوادث قليلة أو جزءًا من سياسة أميركية أوسع.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية