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واشنطن: دانت الولايات المتحدة الخميس أي مسعى روسي لتحويل الطاقة من أوكرانيا حيث قالت السلطات إن محطة زابوريجيا للطاقة النووية فُصلت عن شبكة الكهرباء الوطنية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحافيين إن "الكهرباء التي تنتجها (المحطة) ملك لأوكرانيا، وأي محاولة لفصل المنشأة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية وتحويلها إلى مناطق محتلة، أمر غير مقبول".

وكان شركة التشغيل الأوكرانية "إنيرغوتوم" قد أعلنت في وقت سابق الخميس، أنّ محطّة زابوريجيا وهي الأكبر في أوروبا وتخضع للسيطرة الروسية وتتعرّض للقصف المتكرّر، "فُصلت بشكل كامل" عن الشبكة بعد الأضرار التي لحقت بخطوط الاتصال.