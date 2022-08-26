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واشنطن: دانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار الخميس "التدهور الكبير في احترام المبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان" من قبل النظام في نيكاراغوا.

ودانت جان بيار "اعتقال زعماء ديموقراطيين وأعضاء في المعارضة السياسية وطلاب وصحافيين"، مؤكدة أن واشنطن "تستنكر" هذه التصرفات "غير المقبولة" من جانب السلطة التنفيذية التي يرأسها دانيال أورتيغا.

وخلال أيام، اعتقل النظام ووضع قيد الإقامة الجبرية أسقفاً ينتقد أورتيغا، وصادر مقر صحيفة معارضة تاريخية لتحويله إلى مركز ثقافي.

ومنذ عام تمنع الحكومة حوالى 1500 جامعة وجمعية ومنظمة غير حكومية، بما في ذلك جمعية للأعمال الخيرية أسستها الأم تيريزا، معتبرة أنها لا تحترم قانوناً حول "العملاء الأجانب".

ووضعت المباني الخاصة بهذه الهيئات التي تم حلها، بتصرف الدولة.

وتقدر منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان عدد المعارضين المحتجزين في نيكاراغوا بـ190 بينهم سبعة مرشحين رئاسيين سابقين.

وحُكم على 45 منهم على الأقل هذا العام بالسجن لمدد تصل إلى 13 عامًا بتهمة "تقويض وحدة الوطن".