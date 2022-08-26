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بغداد: تعرضت سيارة تابعة للسفارة الاسترالية في العراق "لأضرار طفيفة" في المنطقة الخضراء في بغداد صباح الجمعة بعد انفجار عبوة يدوية الصنع لم تتسبب في وقوع إصابات وفق مصدر أمني.

وقال مصدر أمني في المنطقة الخضراء طلب عدم كشف اسمه "انفجار العبوة الناسفة أدى لوقوع اضرار مادية بسيطة في إحدى سيارات موكب السفارة الاسترالية".

وتابع المسؤول أن الانفجار "لم يسفر عن إصابات" و"ألحق أضرارا طفيفة" بإحدى السيارات. وأوضح أن الموكب الأسترالي "ربما لم يكن هدفا" لهذا الهجوم الذي لم تعلن أي جهة بعد المسؤولية عنه.

ولم يصدر بعد تعليق عن السفارة الأسترالية الواقعة في المنطقة الخضراء.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف "تستنكر وزارة الخارجية الحادث الذي طال عجلة دبلوماسيَّة تابعة للسفارة الأسترالية في بغداد، لم يُسفِر عن إصابات".

وأضاف "وإذ تُعرِبُ الوزارة عن تضامُنِها مع الجانب الأستراليّ، فإنها تُؤَكِّدُ التزامها الكامل باتفاقيّة فيينا لتنظيم العلاقات، لحمايةِ كوادر ومباني البعثات الدبلوماسيّة وتيسير عملها بما يُعَزِّزُ أواصر العمل المُشترَك".

وكانت التفجيرات تحدث في بغداد بشكل شبه يومي خلال الصراع الطائفي 2006-2008. ثم تراجعت وتيرتها لتصبح نادرة جدا اليوم.

والمنطقة الخضراء تخضع لإجراءات أمنية مشددة في بغداد وتضم خصوصا سفارات ومبانيَ حكومية، بما فيها البرلمان العراقي والعديد من الوزارات.

ويعتصم آلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في المنطقة المحيطة بالبرلمان منذ قرابة شهر للضغط على خصومه السياسيين وحل البرلمان.